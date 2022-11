Aún no ha terminado el año y con el recuerdo de los últimos 'closings' en octubre, las discotecas de Ibiza anuncian ya sus aperturas para el mes de abril, tal y como sucediera la pasada temporada. Ushuaïa Ibiza y Hï han presentado hoy su fiesta de apertura 'The signal' para el 29 de abril de 2023.

El anuncio se ha hecho publico a a través de la redes sociales de las discotecas del Grupo Matutes ubicadas en Platja d'en Bossa. Ya se pueden efectuar reservas y apuntarse a la preventa de las entradas, que podrán adquirirse a partir del mes de enero.

Aperturas tempranas en 2022

Miles de turistas asistieron a este año a un opening histórico, el más temprano de la historia reciente que resultó ser todo un acierto, tal y como apuntó a este diario José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza, el pasado mes de septiembre.

La temporada «ha sido espectacular, muy buena. Todas las salas ya han conseguido igualar los números de 2019», admitió el gerente de Ocio de Ibiza, que consideró que uno de los secretos de este éxito, además de las ganas de bailar que tenían sus clientes, fue «alargar la temporada. Fue un acierto».

Ushuaïa celebró su 'opening' este año el 30 de abril en un evento compartido con Hï con la fiesta 'Better Together'. Pacha anunció su apertura entonces para el 29 de abril. Más tarde lo hicieron Es Paradis, que abrió el 1 de mayo, y Amnesia, el 21 de mayo. Privilege permaneció cerrada la pasada temporada y aún no se sabe qué ocurrirá en 2023.

Los precios de las entradas subieron este 2022 en algunos casos, ya que tener a los mejores dj del mundo en Ibiza «cuesta dinero», explicó Benítez. A ellos les costaba más venir también este año por lo que el precio de los tiques subió en torno a un 5% y un 10% en algunas salas.