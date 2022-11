Una historia en Ibiza de lucha y de amor con el Mar Mediterráneo

El Palacio de Congresos de Ibiza acogió ayer la presentación del documental Alianza Mar Blava, una auténtica historia de amor con el mar Mediterráneo. El documental, financiado por el Consell de Ibiza y dirigido por Marce Rodríguez y con Pablo Grudsztein como realizador técnico, cuenta, a través de la historia personal de 25 protagonistas, el emocionante camino para conseguir un hito histórico: proteger las aguas españolas de las prospecciones petrolíferas. «Es un homenaje a todas las personas y entidades que hicieron esto posible gracias a su colaboración en el marco de Alianza Mar Blava», explicó el director en la presentación.

Que el documental se presentase ayer, el Día del Mar Mediterráneo, no fue casualidad. Tampoco que el lugar en el que se proyectase fuera el palacio de Congresos de Santa Eulària. «El 9 de julio de 2013 se presentó la Alianza Mar Blava en este edificio y 70 organizaciones formaban parte de ella», explicó Sara Pizzicuto, técnica de la asociación. El documental explica, a través de entrevistas y testimonios, cómo en 2013 la petrolera Cairn Energy obtuvo permiso para buscar petróleo en aguas profundas del mar entre Valencia y las Pitiusas. Amenazaba a las personas, especies y actividades económicas que viven de su relación con el Mediterráneo. Para frenarlo, se creó un grupo con organizaciones de la sociedad civil, de administraciones públicas y de empresas de Ibiza y Formentera. Había nacido la Alianza Mar Blava. Era el 9 de julio de 2013.

A través de imágenes, el documental muestra cómo en pocos años toda la zona levantina de Balears quedó rodeada de proyectos en busca de hidrocarburos bajo el lecho marino. Alianza Mar Blava poco a poco se expandió a todas las islas, a Cataluña y a la Comunidad Valenciana para responder a todas esas amenazas teniendo, finalmente, impacto en la Ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética. «Este hito tuvo el récord histórico de alegaciones a un proyecto en toda España», detalló Pizzicuto.

Los entrevistados cuentan qué es el mar para ellos, los primeros recuerdos que guardan de él y qué significó la Alianza Mar Blava. El documental también muestra cómo consiguieron que el corredor de Migración de los Cetáceos sea un área marina protegida entre Balears y la Península, bajo la figura de Zepim (Convenio de Barcelona). Ahora, está prohibida cualquier actividad de búsqueda o explotación de petróleo.

El mar es el personaje principal durante toda la producción. De hecho, se escuchaba de fondo durante todo el metraje. «Queríamos dar protagonismo y voz al mar porque fue el nexo de unión de todas esas personas», contó Marce Rodríguez.

El objetivo principal del documental, según detalló su director, es transmitir el espíritu de la Alianza Mar Blava. «No se sabe de dónde ha salido ese espíritu, pero el mar ha permitido por una vez que todo el mundo se una para protegerlo», puntualizó. Rodríguez no conocía, según indicó, la historia de la Alianza Mar Blava. «Un día unos amigos de Ibiza me contaron la historia y me pareció fascinante, así que pensé que había que darla a conocer de alguna manera y contacté con Pablo para poner en marcha todo el proyecto», recordó.

Muchos de los entrevistados en el documental se emocionan al recordar aquellos años de lucha. De hecho, el director comentó: «Cuando descansábamos en las grabaciones le decía a Pablo que percibiera la sonrisa luminiosa y la mirada limpia de los entrevistados. Era el denominador común de esas personas que transmitían magia».

El documental, como explicó el realizador técnico, está grabado en un acantilado en Cala Olivera a través de drones y con dos cámaras 6K. «El sonido era muy limpio y le dimos todo el protagonismo», detalló.

A la presentación asistió el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer. Además, al final de la proyección hubo un coloquio en el que participaron miembros de Alianza Mar Blava y el director del documental.

Hablaron de cómo se formó la unión, qué significó para ellos y sobre cuál ha sido la inspiración de la historia que movilizó a cientos de personas y que ahora anima a llevar la movilización frente a otros problemas, «como el control del turismo» y la saturación, reflexionó el director.