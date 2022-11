Ese retorno que algunos ayuntamientos de Ibiza ignoran

Ninguna empresa invierte en algo si no tiene claro que habrá un retorno del dinero apostado. Y si es con creces, mejor. Jordi Blanch, consultor de estrategia y gestión de destinos, explicó al respecto en la mesa redonda ‘Claves del éxito en la gobernanza turística en tiempos de cambio’ (moderada por Manolo Molina, director y editor de Hosteltur) que las administraciones «no están acostumbradas a monetizar sus acciones para comprobar si rinden». Lo del retorno les suena a chino. A los lectores de este diario no, porque ya saben que algunos de sus municipios son proclives a ignorar el significado de esa palabra en las ferias turísticas, donde acostumbran a hacer algo parecido a lo que Blanch califica como «cosillas de promoción».

Blanch indicó que la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, «es un rara avis en el sector», pues tiene clara la línea turística que desea para su municipio: «Otros políticos no lo saben», añadió, para confirmar lo que se intuye sólo con presenciar las promociones que algunos hacen (y cómo las hacen) en las ferias turísticas. Cuando los responsables políticos no tienen claro el camino que quieren seguir, meten por medio «a la sociedad civil, que de cara a la foto queda muy bien», según Blanch. Los resultados son lo de menos. Porque a veces «parece que lo que se busca no es un objetivo, sino esa foto».

Por su parte, Óscar Perelli, director del Área de Estudios e Investigaciones de Exceltur, criticó que en Ibiza haya «un entorno urbano público muy degradado», señal de que no se invierte lo necesario, a veces por una financiación deficiente, mientras el sector privado «afronta grandes inversiones para mejorar y modernizarse».

En la misma charla, Rafael González, director de Vivential Value, avisó del «riesgo de que surjan ocurrencias en inteligencia turística a corto plazo por el exceso de liquidez que proporcionan los fondos Next Generation». Diferencia entre administraciones que «tenían proyectos desde hace tiempo, ya preparados, y otras a las que se ha obligado a gastar y los improvisan». Porque la consigna es «gastar gastar gastar».