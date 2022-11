Cambios en el PTI: Juan defiende que se «cortará el cordón umbilical entre la especulación y la edificación en rústico»

Sin dar detalle alguno sobre los cambios que el equipo de gobierno pretende introducir próximamente en el Plan Territorial Insular (PTI), el vicepresidente primero, Mariano Juan, se ha limitado a apuntar esta mañana en el pleno del Consell de Ibiza a apuntar, en respuesta a las críticas de la oposición, que la modificación puntual en la que se está trabajando va a servir para «cortar el cordón umbilical entre la especulación y la edificación en suelo rústico». Su socio de gobierno de Ciudadanos, el vicepresidente primero, Javier Torres, le echó una mano y aseguró que «no se reducirá la protección sobre el territorio».

El equipo de gobierno ha tumbado una propuesta del PSOE para que no se lleve a cabo ninguna modificación del PTI que suponga una reducción de las medidas de protección aprobadas en el pasado mandato y que, además, se lleve a cabo en consenso con los demás grupos políticos y los ayuntamientos de la isla. El portavoz del grupo socialista, Vicent Torres, ha denunciado que el PP pretende «imponer» cambios para «desproteger» y generar «una mayor especulación y presión turística con operaciones quirúrgicas que seguro que tienen nombres y apellidos de intereses muy concretos».

Torres ha insistido en «la falsa» promesa electoral del PP de derogar la modificación del PTI aprobada por el anterior gobierno de izquierdas y ha recordado que, en los cinco años previos, casi la mitad de las viviendas autorizadas en suelo rústico tenían más de 400 metros cuadrados, lo cual ahora ha cambiado.

La propuesta de modificación del PTI adelantada por este diario no prevé modificar la reducción de parámetros edificatorios aprobada por el PSOE y Guanyem. La izquierda también prohibió construir viviendas y el uso turístico en zonas protegidas, incluso en suelo rústico forestal. Ahora, el PP y Cs pretenden recuperar el uso turístico en zonas protegidas, fundamentalmente para permitir, tal como se comprometió el equipo de gobierno, el alquiler de habitaciones en todas las casas payesas de la isla.

El vicepresidente primero ha calificado de «políticamente cínica» la propuesta rechazada del PSOE porque la modificación del PTI del pasado mandato sí fue «una imposición», aprobada a través de «un decretazo» (la moratoria). «No lo presentaron a los ayuntamientos, ni hablemos de negociarlo...», ha recordado Juan, que en el pasado mandato era concejal de Urbanismo de Santa Eulària, al tiempo que ha indicado que ahora la modificación del PTI se está trabajando con asociaciones y colegios profesionales. «Para ustedes el consenso es el derecho a veto. No somos tontos Esto no es el Consejo de Seguridad de la ONU y ustedes no son Rusia», ha remarcado con ironía.

Juan ha acusado tanto al PSOE como a Unidas Podemos de actuar con «histrionismo» y les ha recomendado que sean «pacientes y tomen tila» porque el proceso de «diálogo» que se ha iniciado ser «largo».

Nuevo Consell de Diálogo Social

Por otra parte, el pleno ha aprobado la creación del Consell de Diálogo Social formado por el presidente, Vicent Marí, un representante de los sindicatos UGT y CCOO y de las patronales CAEB y Pimeef. Marí ha explicado que se podrá invitar, con derecho de voz pero no de voto, a otras entidades y a los ayuntamientos. Esta mesa de diálogo, similar a la de la Comunitat Autònoma, surge de las múltiples reuniones que el presidente mantuvo durante la pandemia con representantes sindicales y empresariales de la isla. La idea es que este Consell de Diálogo Social se reúna tres veces al año.

Además, el equipo de gobierno ha aprobado, con la oposición del PSOE y la abstención de Unidas Podemos, una propuesta de la consellera tránsfuga Marta Díaz para reclamar al Estado que invierta más en cultura en Ibiza.

Marí rectifica y no cierra la puerta a crear la figura de Defensor del Ciudadano

El presidente, Vicent Marí, descartó en julio, en una entrevista con Diario de Ibiza, crear la figura del Síndic de Greuges, pese a que se había comprometido a ello, para evitar «duplicidades» con el Defensor del Pueblo. Sin embargo, Marí ha dicho esta mañana en el pleno que, pese a que la nueva ley de Consells no prevé esta figura, "se tendrá en cuenta" esta cuestión en el reglamento que debe elaborar ahora la institución. También ha explicado que ha hecho gestiones con la Cámara de Comercio para que preste este servicio.

Roig reitera que Mallorca y Formentera bloquean el traspaso del agua

Como ya dijo hace un mes en el pleno de Sant Josep, el conseller Vicent Roig ha reiterado este viernes en el pleno que el traspaso de la competencia del agua a Ibiza está bloqueado por la negativa de Mallorca y Formentera a asumir su gestión.