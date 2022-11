La realidad vista desde los ojos de las personas sin hogar de Ibiza

‘Amor, paz, dinero y libertad’. Eso es lo que desea Juan José para él y toda la sociedad y ese es el título que ha escogido paras las dos fotografías que tomó con un móvil prestado y que han sido seleccionadas junto a otras catorce para formar parte de la exposición colectiva ‘Desde tu mirada’, que se puede contemplar hoy (por ayer) en el parque de la Paz, en Ibiza. La muestra la organiza Cruz Roja con motivo del Día Europeo de las Personas sin hogar. Juan José perdió el suyo hace cuatro años. Desde entonces ha vivido la mayor parte del tiempo en la calle, aunque desde hace un mes pasa las noches en el albergue de sa Bodega, en Vila. Explica que está enfermo, que recibe «una medicación muy fuerte» que le impide trabajar y que es «pensionista» porque se le ha reconocido una discapacidad. Sin embargo, el dinero que recibe no le alcanza para poder alquilar una habitación. Este murciano que llegó con su familia a Ibiza con tres meses, a pesar de sus circunstancias, intenta, dice, «hacer vida lo más normal posible». Aunque es consciente de que debido a su dolencia encontrar un trabajo le será complicado, sueña con poder ejercer algún día, «aunque sea a media jornada», de jardinero o mecánico de coches.

Juan José es uno de los pocos participantes de la exposición ‘Desde tu mirada’ que se ha animado a acercarse al parque de la Paz para explicar a quien desee escuchar su realidad, sus motivaciones y sus perspectivas de futuro.

«Con esta iniciativa queremos dar herramientas a la gente para que puedan empatizar con las personas sin hogar. Nuestra intención es sensibilizar y desestigmatizar para acabar con los prejuicios sociales que existen en torno a este colectivo», explica Mary Castaño, coordinadora insular de Cruz Roja en Ibiza. En la muestra ‘Desde tu mirada’, explica, todos los fotógrafos son sintecho, que han tomado las imágenes con sus propios móviles o con los que les ha prestado la propia organización humanitaria para retratar cómo ven el mundo. Esta actividad de sensibilización se lleva a cabo a través del proyecto de personas sin hogar de Cruz Roja en Ibiza, financiado en su mayor parte por el Consell de la isla, además de por el Ayuntamiento de Ibiza.

En total, en la muestra, detalla Castaño, «han participado veinte personas sin hogar», aunque solo se han seleccionado 16 fotografías, «las que tenían una mayor calidad de imagen». Todas se exponen colgadas de una fina cuerda junto a un puesto de la Cruz Roja ubicado en el centro del parque, donde varios voluntarios informan a los viandantes que pasan por allí de la celebración del Día Europeo de las Personas sin hogar y les invitan a votar las tres mejores imágenes de la exposición fotográfica. «Tenemos tres premios, el primero es un smartphone; el segundo, un cheque de 70 euros para comprar en un establecimiento de ropa deportiva; y el tercero, una tarjeta regalo de un supermercado por valor de 50 euros, aunque todos los participantes se llevarán un regalo, una linterna dinamo», explica Castaño antes de saludar a la concejala de Bienestar Social de Ibiza, Carmen Boned, que se anima a votar. También lo hace Joan Torres, que valora iniciativas como ésta para acabar con los prejuicios que existen en torno a los sintecho y comenta que tiene la sensación de que «cada vez hay más personas sin hogar en Ibiza». Torres contempla con detenimiento todas las imágenes expuestas. Entre ellas, hay una titulada ‘Una mirada de esperanza’, en la que aparecen dos palomas haciéndose arrumacos; otra llamada ‘Es libertad’, con un cielo azul despejado como protagonista, y una tercera en la que aparecen unos pies en primer plano posados cómodamente sobre un banco con vistas al mar. ‘Ésta es la felicidad’ para el autor y así ha bautizado su obra. También llama la atención de muchos viandantes una que se titula ‘Mucha ternura’, en la que aparece una niña pequeña limpiando el escaparate de una tienda de ropa.

«Me imaginaba que las fotografías serían más oscuras, pero me he encontrado con imágenes muy esperanzadoras, de gente que ve la luz al final del túnel, y otras muy reivindicativas», reconoce Castaño.

Coincide en esta percepción con Silvina Carrillo: «Al recibir las fotos me llamó la atención que la mayoría se habían hecho con una mirada muy positiva». Ella es la responsable del proyecto de personas sin hogar de Cruz Roja en Ibiza que, entre otras cosas, cuenta con un furgón con el que los voluntarios reparten comida caliente y mantas entre las personas sin techo, en Ibiza, todas las noches, de lunes a viernes; y en Sant Antoni, tres días a la semana. «Además contamos con servicio de duchas y ropero, les ayudamos si tienen que pagar documentación y hacemos acompañamientos al médico», añade.

419 personas atendidas

Carillo explica que este año, hasta ahora, el proyecto de personas sin hogar ha atendido a «419», una cifra inferior a la de 2021, cuando por estas mismas fechas Cruz Roja había prestado servicio a 679. «Antes de que estallara la pandemia no llegábamos a 250, pero a raíz del covid se disparó. Es verdad que este verano se ha trabajado y hay menos personas en situación de calle», señala, antes de apuntar que entre la población sin hogar hay muchos ibicencos.

También comenta las cifras Manuel Marín, presidente de Cruz Roja en Ibiza. «Este año la temporada ha ido bien, todo el mundo ha trabajado y parece que vamos a mejor, pero con lo que están subiendo los precios de todo y lo que cuesta la vivienda, tenemos miedo de lo que pueda pasar en enero, febrero o marzo próximos», reconoce.

A mediodía cerca de 60 personas han votado ya sus fotografías preferidas. La exposición estará hasta las 13 horas y el resultado de la votación se dará a conocer mañana (por hoy). Lo comenta Carrillo, acompañada por parte del equipo de voluntarios del proyecto de personas sin hogar de Cruz Roja, compuesto por cerca de medio centenar de personas. Entre ellas está María José, que decidió hacerse voluntaria de Cruz Roja nada más jubilarse. Lleva dos años y medio y asegura que es lo mejor que ha hecho en su vida. Lo comenta mientras entrega un punto de libro a una de las personas que se ha acercado al puesto a votar su imagen preferida.

José Antonio pasea entre voluntarios y viandantes dispuesto a contar su historia de vida a quien le pregunte. Es uno de los autores de la exposición ‘Desde tu mirada’. Este ibicenco lo perdió todo, cuenta, después de su separación. «Me hundí y ahí me he quedado. Fue hace bastante tiempo y, poco a poco, voy subiendo escalones y saliendo del agujero». Explica que no duerme en la calle. Amigos y familiares le prestan ayuda y un lugar para vivir, que va cambiando. Ahora está en un sitio en el que se encuentra «bastante bien» y en el que «no pasa frío». Trabajó durante años «en la construcción, en seguridad y cocina», pero hace bastante tiempo que no tiene empleo. «Ahora no puedo trabajar porque padezco del corazón», asegura. Tiene una pequeña paga, de algo más de 500 euros, con la que subsiste, pero que no le da para costearse una vivienda. «Si pago el alquiler, no como», dice. Mientras relata su historia, muestra las dos fotos de la que es autor, las dos en blanco y negro. Una la ha titulado ‘Desastre’ y en ella aparecen las obras de remodelación de la avenida Isidor Macabich. La otra la ha llamado ‘Llueve’ y en ella aparecen de pie cuatro compañeros, personas sin hogar, con la cabeza cubierta con cartones resguardándose del aguacero. Entre sus dos fotos y las catorce restantes, se intercalan primeros planos de las miradas de los autores, que invitan al espectador a ver el mundo a través de sus ojos.