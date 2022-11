Temporal en Ibiza: El viento arranca dos planchas del edificio del Auditori es Caló de s’Oli

Dos planchas metálicas de la fachada del Auditori Caló de s’Oli, inaugurado hace apenas un año, no resistieron el pasado martes las rachas de viento y se desprendieron. El Ayuntamiento de Sant Josep explicó que se trata de las puertas de la estación de bombeo de Aqualia, integrada en el edificio. Una de ellas cayó al suelo sin que se produjeran daños personales ni materiales, mientras que otra no llegó a soltarse y quedó colgando de la fachada. Sobre esta, el Consistorio declaró que «se han retirado los elementos que no están bien sujetos para dejar la zona en condiciones de seguridad mientras se encarga la reparación de la cubierta de las puertas».

Relacionadas La borrasca Denise arranca varios árboles en Ibiza