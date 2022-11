Negueruela acusa al presidente del Consell de Ibiza de no crear plazas de inspector turístico ya ocupadas

El conseller balear de Turismo, Iago Negueruela, echó en cara ayer en el Parlament al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, que este año no haya creado las cuatro plazas de inspector turístico que le otorgó el Govern balear a principios de año con el traspaso de la competencia de ordenación turística al Consell de Mallorca. Lo hizo en respuesta a las críticas de la diputada menorquina del PP Salomé Cabrera, que dijo que «durante casi ocho años, este Govern ha prometido un cambio de modelo, pero como ha sido incapaz de cumplir su promesa ha optado por hablar de sensación de saturación».

Negueruela reaccionó invitando a Cabrera a que preguntara a su compañero de filas, el presidente del Consell de Ibiza, «por qué no ha querido dotar cuatro plazas de inspector turístico para combatir la oferta ilegal». «Pregúntele a él por qué en Ibiza no se persigue más y mejor el alquiler ilegal cuando ese Consell no cuenta con las plazas que este Govern pone a su disposición», dijo.

Sin embargo, a finales de septiembre, cuando ya había transcurrido la temporada turística, el vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, anunció en el pleno de la institución que se iban a incorporar tres de las cuatro plazas de inspector logradas, precisamente, por las objeciones planteadas por Ibiza al traspaso de la competencia de Ordenación Turística a Mallorca, y de las que también se benefició, con más inspectores turísticos, Menorca. Estos tres inspectores se suman a los cinco que ya había en la plantilla. El noveno, más un décimo con el que el Consell pretende doblar el cuerpo de inspectores, se incorporará en 2023 tras dotar de una partida económica para ello en el próximo presupuesto.

Asimismo, Negueruela defendió, en respuesta a otra pregunta del diputado mallorquín del PP Sebastià Sagreras, que Balears «no es un destino más» sino «el destino turístico líder mal que le pese al PP». Por este motivo, el conseller de Turismo emplazó al diputado del PP a «estar orgulloso» de los empresarios y de los trabajadores de esta Comunitat Autònoma, que, adelantó, «se espera que vivan el mejor mes de diciembre de su historia», después de que, casi con total seguridad, a falta de los datos oficiales de la próxima semana, «Balears haya tenido el mejor mes de octubre y, probablemente, también el mejor noviembre» logrando así «siete meses ininterrumpidos de pleno empleo».