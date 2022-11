Santa Eulària solicita a Medio Ambiente que resuelva si pueden empezar ya las obras del hospital privado de Jesús

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha traslado a la conselleria balear de Medio Ambiente las denuncias y advertencias del propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, sobre la falta de validez de la licencia integrada de obras y actividad que se ha otorgado para el hospital privado de Jesús que promueve el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas.

Las denuncias radican en que el permiso de obra es supuestamente «nulo de pleno derecho» porque todavía no han empezado las obras del nuevo complejo hospitalario y se ha superado, por tanto, el plazo que había dado la Comisión de Medio Ambiente de Balears (el pasado 8 de noviembre) para mantener la validez de la tramitación ambiental del proyecto.

La alcaldesa, Carmen Ferrer, aseguró ayer que «creía recordar» que bastaba con que «el proyecto» estuviera «listo» antes del 8 de noviembre para que no caducara la evaluación de impacto ambiental favorable del año 2010, aunque puntualizó que este extremo lo tendrá que «precisar» Medio Ambiente. Por ello, el Consistorio le ha trasladado «la situación» para que «decida» si la declaración de impacto ambiental es válida o si se tiene que pedir «una nueva», indicó Ferrer, que agregó que «el proyecto de ejecución y todos los requisitos» estaban listos antes del 8 de noviembre. «Medio Ambiente es el que debe valorar todo esto», insistió.

Seis años de plazo

Vilás sostiene que no basta con que el proyecto estuviera listo sino que se tendrían que haber empezado las obras antes de esa fecha, lo cual no se hizo. La ley balear de evaluación ambiental de 2016 recoge que las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma «pierden la vigencia y cesan en la producción de los efectos propios si no ha comenzado la ejecución del proyecto o la actividad en el plazo máximo de seis años desde su entrada en vigor». Medio Ambiente informó al promotor de que el plazo se acababa, tras descontar los tres meses del estado de alarma por la pandemia, el pasado 8 de noviembre.

Aún no se ha retirado la licencia

Mientras tanto, el promotor todavía no ha retirado del Ayuntamiento la licencia integrada de obra y actividad aprobada por la junta de gobierno hace ya tres semanas (el 28 de octubre).

Para recoger el permiso, Tur Viñas tiene que pagar el Impuesto de Obras y Construcciones (ICO) que, por el alto presupuesto del proyecto, ronda los dos millones de euros.

Por su parte, Vilás remitió ayer al Ayuntamiento un nuevo escrito en el que advierte una vez más de que la licencia aprobada es «nula de pleno derecho» por no haberse iniciado las obras en el plazo máximo otorgado por Medio Ambiente ni contar con el informe previo favorable de Salud, una vez caducado el anterior. Solicita al Consistorio que «comunique al Consell de Ibiza, a la Comisión de Medio Ambiente y a Salud si el promotor ya ha abonado el ICO, la fianza de gestión de residuos y si ha identificado o no al constructor que ejecutará las obras».