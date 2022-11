El Ayuntamiento de Ibiza adjudica la rehabilitación del Mercat Vell y sa Peixateria por 3,2 millones de euros

Las obras se han adjudicado a la oferta más ventajosa, presentada por la empresa Construcciones y Mejoras sa Torre, por un montante de 3,2 millones de euros, 600.000 menos que el presupuesto base de la licitación. Una vez publicado este acuerdo de la mesa de contratación municipal, Vila prevé que el contrato quede formalizado a principios de diciembre, ya que el día 1 de ese mes concluye el periodo para presentar recursos a contra esta adjudicación.

Igualmente, una portavoz municipal detalló ayer que, a partir de ese momento, podrá cerrarse una calendarización precisa de las obras para presentarla a los comerciantes y empresarios de la zona afectada.

Aunque la totalidad del proyecto salió a concurso con un plazo de ejecución de 18 meses, la rehabilitación de es Mercat Vell está prevista en solo seis meses. En el caso de este, edificio levantado en 1872, se recuperará su tipología original, con forma de templo griego, eliminando los elementos que se añadieron en etapas posteriores.

Así, se prevé ampliar la apertura del mercado a la plaza de la Constitución, adonde se proyectarán los mostradores de los 16 puestos de frutas, verduras o flores contemplados en el proyecto. Cada uno de estos espacios de venta al público contará con una superficie de cuatro metros cuadrados.

Respecto al edificio de sa Peixateria, construido en 1875, también se derribarán todas las construcciones posteriores. De esta manera, quedará una estructura interior de madera con un único anillo de pilares y un tragaluz en el centro, mientras que se creará una terraza en el exterior. En este caso, se necesitarán 18 meses de trabajo y se habilitarán diez puestos de productos de alimentación, cuatro de ellos con cocina para dar servicio de restauración.

La reforma también abarcará los espacios exteriores adyacentes a ambos edificios, que quedarán homogeneizados con la misma pavimentación.

"No se tienen en cuenta nuestras necesidades"

Los empresarios y comerciantes del entorno del Mercat Vell y sa Peixateria se movilizaron el pasado 9 de noviembre para mostrar su inquietud ante la proximidad de las obras de reforma de este entorno, ya que temen que pueda perjudicar al normal desarrollo de su actividad. Uno de los afectados, Fernando Manso, reiteró ayer que los negocios de la zona siguen con la misma incertidumbre y reclamando un encuentro con los responsables del Ayuntamiento para conocer cómo se van a programar los trabajos y si será necesario cerrar las calles. «Dicen que hablarán con nosotros cuando esté formalizada la adjudicación [de las obras], pero así que ya no podrán incluir ninguna de nuestras sugerencias. No existimos para ellos y no se tienen en cuenta nuestras necesidades», lamentó Manso.