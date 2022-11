Menos mujeres atendidas por malos tratos en Ibiza, pero más graves

El número de mujeres atendidas por malos tratos en la Oficina de la Dona hasta el pasado 15 de noviembre se ha reducido un 7,45%, aunque los casos han sido más graves, según explicó hoy la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, durante la presentación de los datos de este recurso con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25N. En total, hasta el momento han pasado por el programa de atención y tratamiento a víctimas de violencia de género un total de 472 mujeres y 54 niños y niñas, detalla Carmen Bella, técnica de igualdad de la Oficina.

Así, en total, las víctimas atendidas hasta el momento han sido 556, un total de 30 menos que en el mismo periodo. Bella recalca que no se trata de una reducción «muy significativa» ya que los dos últimos años, debido a la pandemia, afloraron muchos más casos de lo habitual. De hecho, la consellera prefiere comparar el dato de este año con el de 2019, el último año completo sin covid, cuando el número de mujeres y niños atendidas en este programa fue de 490. «Vemos que se mantiene la tendencia al alza», matiza. La mitad de estas mujeres, en el momento de acudir a la Oficina de la Dona estaban sufriendo malos tratos físicos y psicológicos, tres de cada diez violencia psicológica y un 7% física, psicológica y sexual.

Mujeres atendidas

Carmen Bella destaca que seis de las mujeres atendidas por violencia machista no habían cumplido los veinte años. «Y hay que pensar que no todos los casos nos llegan», recalca la técnica antes de que la consellera señale que el grueso de las mujeres, en el momento de llegar a la Oficina llevaban entre uno y cinco años de malos tratos a las espaldas (un total de 178, el 37,6%). Hay, sin embargo, casi un 20% de ellas que cuando pidieron ayuda sumaban más de una década soportando esta violencia. «En esto tiene mucho que ver que el hecho de que los hijos tengan ya cierta edad. Entonces piden ayuda», afirma Escandell, recordando las palabras de la responsable de la Oficina de la Dona, Tonyi Ferrer, que este año no ha podido asistir a la presentación de los datos del recurso.

Por las viviendas protegidas de la Oficina han pasado este año un total de 67 mujeres acompañadas de sus hijos e hijas. Eso sí, no todas ellas dentro del programa de atención a víctimas de violencia de género. Un total de 19 de ellas se alojaron en estos pisos por cuestiones sociales (5), explotación sexual (6) y recién llegadas en patera (8). La consellera justifica que estas últimas mujeres ingresan en las viviendas protegidas para no tener que separarlas de sus hijos.

El tiempo que pasan, de media, en estos alojamientos se ha reducido ligeramente este año, al pasar de 49 días a 35, algo que las profesionales achacan a la buena temporada, que ha permitido a estas mujeres trabajar y poder buscarse un lugar en el que vivir, a pesar del problema de la vivienda que azota la isla. Éste es el tiempo medio que pasan en las viviendas protegidas, de las que recientemente ha salido una mujer que ha vivido ahí durante dos años.