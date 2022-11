Denuncian demoras de varios meses para revisiones de Oncología en Ibiza

«Pasan muchas cosas, pero la mayoría de los pacientes de Oncología no quieren poner reclamaciones en el hospital», afirma Helen Watson, presidenta de la asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer IFCC. Una de las últimas situaciones que la han hecho llevarse las manos a la cabeza es la de un enfermo de cáncer de la isla que tuvo que desplazarse a Mallorca para someterse a un PET TAC. «Una vez allí, después de esperar varias horas, le volvieron a mandar para Ibiza sin hacerle la prueba porque, según le explicaron, no les había llegado el contraste desde Barcelona», continúa Watson.

Desde las asociaciones de cáncer de las Pitiusas señalan que aunque la situación en el servicio ha mejorado con las visitas semanales de los especialistas de Mallorca, aún sigue habiendo demoras en las revisiones de los pacientes que han dejado atrás la parte más dura de la enfermedad. Una situación de la que alertan en el propio servicio cuando los usuarios llaman para solicitar estas citas.

De hecho, a pacientes a los que se debería haber hecho pruebas en agosto para comprobar que el cáncer no ha regresado a sus vidas les están llamando ahora, unos tres meses después, para hacérselas. Además, tras tener las citas para los análisis y la mamografía, cuando llaman para conseguir la cita en la que el oncólogo valorará los resultados de las pruebas, se encuentran con que desde ahí les informan de los retrasos que acarrea el servicio. Les explican que hay cierto «atasco» e incluso «lista de espera». Tanto el Área de Salud como las entidades recalcan que esa lista de espera no afecta a las primeras consultas, únicamente a las revisiones de quienes ya no están en tratamiento activo.

Estas últimas semanas también han saltado las alarmas en algunos pacientes al ver que les habían cambiado de especialista. Esto, sumado a los comentarios recurrentes de que una de las dos oncólogas del Hospital Can Misses se marcha de la isla, ha supuesto que los pacientes lo den por hecho. También personal del servicio. Aseguran que la especialista se marcha durante el mes de diciembre y cuenta, ya, con otro destino.

Desde la gerencia del Área de Salud, sin embargo, niegan que ninguno de los tres oncólogos con los que cuenta ahora el servicio haya comunicado su marcha. Además, achacan ese cambio de médico a que la oncóloga se toma vacaciones, no a que abandone el Hospital Can Misses. «Por el momento no lo ha comunicado», insisten desde la dirección del centro sanitario.

El Área de Salud de Ibiza y Formentera sigue buscando dos especialistas para completar la plantilla de Oncología del hospital. Éste debería tener cinco oncólogos, pero en estos momentos cuenta únicamente con tres. Hace ya alrededor de un año que se intenta contratar a estos médicos, sin éxito. En un primer momento un oncólogo manifestó su intención de incorporarse al equipo pero cuando finalizara su baja por paternidad, el pasado mes de septiembre, aunque finalmente no aceptó la plaza. También se intentó contratar a alguno de los médicos que estaban finalizando la residencia en Oncología en dos hospitales de Mallorca, pero tampoco.

Ante esta situación, y tras las constantes peticiones de las asociaciones de afectados de cáncer de las Pitiusas, se llegó a un acuerdo con el Hospital Son Espases para que dos especialistas se desplazaran a Can Misses cada semana, en doble jornada, esto es, mañana y tarde, para atender pacientes.

Hace un par de semanas, el director del Servei Balear de Salut, Manuel Palomino, en una visita a Ibiza explicó que aumentaban a cuatro estos desplazamientos. Además, insistió en que van a ser siempre los mismos especialistas los que se desplacen a Ibiza, lo que garantiza que no cambie constantemente el médico que les atiende. De la misma manera, recalcó que estos oncólogos están subespecializados en tipo de tumores muy concretos, lo que permite ofrecer una atención más ajustada. Hasta el momento, sin embargo, desde Salud no han detallado las subespecialidades de estos profesionales.