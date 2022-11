El Estado deja en manos del Govern el pago de las obras viarias en Ibiza

El Gobierno central rechaza firmar más convenios con el Consell de Ibiza para la financiación de obras en las carreteras de la isla y confirma que ahora la vía para obtener recursos económicos es el factor de insularidad previsto en el Régimen Especial de Balears (REB) aprobado en 2019.

Un portavoz del Ministerio de Transportes y Movilidad afirmó hace unos días que, en el caso de Ibiza, el último convenio ya esta liquidado, al tiempo que remitió a este diario al Ministerio de Hacienda para aclarar si se va a firmar uno nuevo. La respuesta de Hacienda ha sido la siguiente: «Confirmamos que el factor de insularidad previsto en el Régimen Especial de las Illes Balears se prevé para que, entre otras actuaciones, se puedan financiar inversiones en infraestructuras de transporte y sistemas de movilidad, esto es, carreteras».

El Consell de Ibiza no ha recibido, en cambio, ninguna respuesta oficial a sus peticiones y ya se temía que, con la aprobación del factor de insularidad, se podía despedir de los convenios de carreteras. De hecho, el vicepresidente primero, Mariano Juan, ya explicó que en una reunión, en el verano del año pasado, con representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad, éstos se comprometieron a firmar un nuevo convenio y se abordó incluso qué tipo de obras se podían incluir en este nuevo acuerdo.

Poco después, en septiembre, se anunció la partida que iba a recibir la Comunitat Autònoma por el factor de insularidad (110 millones de euros), más otros 73 millones de los dos años previos desde la aprobación del REB. Desde entonces, dijo Juan, el Ministerio no ha vuelto a responder ninguna de las solicitudes del Consell, ni siquiera para confirmar que ahora la vía de financiación es el factor de insularidad.

Primeras inversiones del REB

Con la primera inyección económica del Estado a Balears a través del factor de insularidad, incluido por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado de este año, el Govern anunció a finales de octubre que se iban a financiar 23 proyectos en todas las islas por valor de 110 millones. En Ibiza, destaca una partida de 1,8 millones de euros para la sede del Parc Bit. También hay proyectos transversales que afectan a todas las islas, como una partida de 11,6 millones para la construcción de viviendas de protección oficial en Menorca, Ibiza y Formentera.

Un portavoz del Consell de Ibiza señala, además, que el Ejecutivo autónomo no ha preguntado qué inversiones querrían que se financiaran a través del factor de insularidad del REB y agrega que tampoco conocen que haya ninguna convocatoria para presentar proyectos concretos

Tal como ya publicó este diario, el vicepresidente del Consell ya ha advertido de que sin financiación estatal la institución insular no pude asumir el coste de todos los proyectos de reforma de la red viaria en cartera y que ascienden a más de 100 millones de euros. Todos ellos, como la reforma de la vía entre Sant Josep y Sant Antoni (22,6 millones), la de Cala Llonga (algo mas de 30 millones) o la red de carriles para bicicletas (20 millones) estaban incluidos en la propuesta de nuevo convenio de carreteras remitido por el Consell al Ministerio. Con fondos propios, el Consell se ha comprometido a licitar el año que viene las obras de la rotonda de Los Cazadores.

Asimismo, al ser preguntada por el silencio del Estado a las solicitudes del Consell para firmar un nuevo convenio de carreteras, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, respondió que en Ibiza «en los últimos años ha habido una voluntad de invertir más en carreteras que en transporte público», cuando éste, recalcó, es «muy deficitario».

El vicepresidente Juan: «Nos han robado el dinero»

«Aquí hay un ladrón, un recaudador de dinero y un perjuicio contra la seguridad vial de Ibiza» . El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, del PP, considera «un robo» que las inversiones del Estado en carreteras se desvíen al factor de insularidad. «Nos han robado el dinero para renovar la red viaria y hacer carriles para bicicletas, y se lo han dado a la Comunitat Autònoma, que no tiene absolutamente ningún interés en retornar estos recursos a los consells», subraya Juan, que agrega: «Aquí hay un ladrón, un recaudador de dinero y un perjuicio contra seguridad vial de Ibiza».

En concreto, el vicepresidente recuerda que el Consell «no recauda impuestos» y que no se puede utilizar el superávit, que «se tiene que gastar en el mismo año corriente y cuya disponibilidad depende de lo que determine cada año el Gobierno central», en las obras en carreteras. «Nos han dejado sin capacidad de mejoras importantes y luego viene la izquierda a preguntar cómo está el proyecto del carril bici peatonal de Can Coix, exigir que ejecutemos el primer cinturón de ronda o una mejora en la carretera de Portinatx. No sé cómo piensan los socialistas que podemos ejecutar estas mejoras sin la financiación potente que se acaba de quedar Armengol», critica.