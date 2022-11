Cáritas Ibiza: 15 años de compromiso efectivo de Joan Marí

«Se han pasado tres pueblos», bromea Joan Marí poco después de que los trabajadores y voluntarios de Cáritas Diocesana le hayan rendido homenaje por los 15 años que ha dedicado a dirigir la entidad. No oculta que se siente algo abrumado en este tipo de eventos, más aún si le toca ser el protagonista.

El nuevo director de Cáritas, Joan Torres, apunta otro detalle que deja clara la sencillez de su antecesor: «Ha querido que este acto sea aquí [la casa payesa de Can Pep Xico] con una torrada. Seguro que yo hubiera elegido una cursilería». A pesar de que solo hace dos meses que se conocen, Torres destaca la «evidente corriente de simpatía mutua» que se generó a la hora de tomar el relevo. «Mientras me acompañaba por todas las dependencias, compartía sus reflexiones sobre qué es y qué debería ser Cáritas. Me di cuenta de que es una persona de una gran espiritualidad.

A los cinco años, Joan Marí ya ejercía de monaguillo en Sant Rafel. «Entonces se cobraba», recuerda mirando el obispo, Vicent Ribas, que ríe cómplice. Tras una misa con una cuarentena de asistentes, a Marí le toca intervenir tras los discursos de agradecimiento de su predecesor, del presidente del Consell y del coordinador de Cáritas Diocesana, Gustavo Gómez.

Del seminario a la universidad con los jesuitas

«Cáritas llega siempre donde no lo hacen las instituciones», destaca el presidente del Consell. «Es una entidad respetada, con valores y, sobre todo, útil, gracias a gente como Joan Marí», abunda. En su turno, Gómez hace hincapié en una labor interna del exdirector que revela su compromiso social. «Siempre has sido admirado por los trabajadores de la casa y has luchado por nuestras condiciones laborales y salariales».

Como mucha de la gente de campo de la época, Joan Marí solo tenía la opción de estar interno en el seminario si quería estudiar. Siguió sus estudios de Teología en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. Aunque no llegó a ordenarse, descubrió un nuevo mundo gracias a los jesuitas, que le afianzó en su visión de la iglesia como compromiso con los más desfavorecidos.

«Tengo un recuerdo impresionante, porque justo había finalizado el Concilio Vaticano II y esos jesuitas estaban muy preparados. Eran todos científicos. Nos enseñaron a diferenciar lo sustancial de lo accidental, porque no se le pueda dar el mismo valor a las ramas de un árbol que al tronco o las raíces. Fuimos desarrollando esa idea que nos decían los profesores y el propio concilio: tenéis que ir a las fuentes del cristianismo».

Muy a su pesar, los principios que reivindicó Juan XXIII «poco a poco acabaron generando miedo a mucha gente de la propia iglesia». «Pero ahora, por fin, hay un papa, también jesuita, que habla de una manera tan diferente de otra gente que hemos conocido dentro de la iglesia que, para mí, ha sido una sorpresa. Nunca he visto a una persona que diga lo que crea y crea en lo que dice como el Papa Francisco. Tiene un sentido de la iglesia como debe ser», valora.

Hay otros cambios que alegran a Marí tras 15 años al frente de la entidad diocesana. Su homenaje coincide con la apertura del centro de baja exigencia en sa Joveria, una reivindicación histórica de Cáritas dentro de la Mesa de exclusión social que impulsó su antecesora, Esperança Ribas. «Cáritas lo propuso en firme y los políticos respondieron», se congratula.