Peligro por unas zanjas sin señalizar en unas obras en Platja d’en Bossa

Vecinos de Platja d’en Bossa denuncian el peligro que suponen las zanjas de unas obras que a primera hora de la mañana de ayer no estaban correctamente perimetradas ni señalizadas. Los trabajos corresponden a una obra privada, confirman desde el Ayuntamiento de Ibiza. Se trata de las conexiones de suministros para un edificio de lujo que está previsto construir en un solar de primera línea, pegado al paseo. Los trabajos comenzaron hace unos días en la calle D’en Bossa, correspondiente al municipio de Ibiza.

Aunque hay una zona perimetrada con tela plástica, parte de los trabajos no lo están, por lo que en cuanto se va el sol no se ven los agujeros abiertos en el suelo, con los que los peatones se topan al caminar por la acera, cuyo acceso no está cerrado.

Ayer, cuando estaba amaneciendo, una vecina a punto estuvo de acabar en el hospital cuando, caminando por la acera mientras paseaba a su perra, metió un pie en una de las zanjas. Por suerte, pudo agarrarse a un árbol y sacar el pie antes de una caída que, con el pie dentro de la grieta, hubiera sido bastante traumática.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza explicaron ayer que se trata de una obra «privada» correspondiente a las viviendas de lujo que están previstas, por lo que comunicaron la situación al departamento de obras y enviaron a la Policía Local para comprobar la señalización y de los trabajos y que la zona de obras estuviera correctamente perimetrada.