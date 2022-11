Leo Ibarra, estudiante de Ibiza: «Un niño debe poder expresarse siempre como haremos hoy en el Parlament»

Ilusión y nerviosismo son las emociones que siente Leo Ibarra, el chaval de once años del colegio s’Olivera que hoy cumple el sueño de ser presidente del Parlament Balear por un día en Palma. Este año, los más jóvenes de las islas debatirán sobre la salud mental en esta sesión parlamentaria pensada especialmente para ellos, «un tema al que no se le presta la atención que se merece y que, a raíz de la pandemia, ha empeorado», según cuenta Leo.

«La salud mental es muy importante y a veces no le damos la relevancia que tiene. Por ello, queremos tratar este tema en el Parlament Juvenil. Específicamente queremos hablar y debatir sobre los problemas que conlleva el bullying en nuestra salud mental», detalla el pequeño, que está cursando sexto de Primaria. Además, estará acompañado de tres representantes y de dos vocales, también de su colegio.

Ir a Palma como presidente del Parlament Juvenil es «un sueño» para Leo. «Todo comenzó un día que llegué al cole y el profesor me lo propuso. Nos presentamos bastantes alumnos y mis compañeros me eligieron a mí. He ido haciendo varias actividades hasta que ha llegado el gran día», explica. El año pasado ya se celebró esta jornada, en la que los más pequeños, concienciados de la importancia de ser partícipes en la vida política, tocaron temas como la ecología y el acoso escolar. «Los profesores del colegio nos han ayudado a preparar el tema y a escoger los puntos a tratar. Este año nos hemos decantado por la salud mental porque hay que darle visibilidad», puntualiza el escolar.

Además de la salud mental, a Leo Ibarra también le gustaría debatir en un futuro Parlament sobre los derechos infantiles. «Me gustaría muchísimo hablar de esto junto a mis compañeros. Creo que un niño se tiene que sentir siempre a gusto con lo que hace y tener todo lo necesario, unas necesidades básicas cubiertas, derecho a la educación y también poder expresarse y hablar como haremos hoy en el Parlament», puntualiza.

La pandemia ha sido uno de los motivos, según indica el pequeño, para hablar sobre la salud mental en Palma. «La mayor parte de mis amigos y yo nos sentíamos muy tristes y además de engordar un par de kilitos también me afectó emocionalmente porque solo podía estar con la consola. También queremos debatir sobre algunas herramientas para aprender a controlar las emociones», indica.

La salud mental tiene muchas ramas, por ello, los jóvenes se centrarán sobre todo en cómo puede afectar el acoso escolar al día a día de los más vulnerables. Por otro lado, también hablarán sobre la ansiedad y la depresión en la infancia y en la adolescencia.

A Leo le encanta interesarse por la política y por los temas sociales. Además, según cuenta, le gusta mucho hablar. «Es herencia de mi padre», bromea. Aún no sabe a qué se quiere dedicar cuando sea mayor, pero lo que sí tiene muy claro es que «hay que visibilizar muchos temas más de lo que se hace», indica.

Los centros educativos juegan un papel clave a la hora de educar a los más pequeños sobre salud mental. «Creo que antes no se le prestaba tanta atención a este tema y era casi invisible. Ahora, al menos en mi colegio, hay muchas actividades y charlas en las que nos ayudan y nos dan herramientas para aprender sobre esto», añade Leo.

El pequeño cree que estas iniciativas son «necesarias y esenciales» para dar voz a los jóvenes. Está nervioso ante el gran día, aunque, según cuenta, «rebosa ilusión» y sus padres están «muy orgullosos». En cuanto a consejos a un niño de su edad que tenga problemas de salud mental, añade: «debe pedir ayuda a sus padres o contárselo a algún profesor o a alguien mayor de edad».