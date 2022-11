Exigen que si faltan médicos para abrir todos los centros de salud, se concentre la atención en menos

Los principales actores de la Atención Primaria de Balears -las sociedades IBamfic y Semergen, sindicato médico (Simebal), la asociación de Pediatras de este nivel asistencial (APapIB) y el Colegio de Médicos (Comib)- instaron ayer a los políticos a que adecuen los actuales recursos humanos de este nivel asistencial a la atención real, de calidad y con garantías que puedan ofrecer a los ciudadanos.

Así, sugirieron que si no se puede ofrecer una atención de calidad en todos los centros de salud por falta de personal, se concentre la misma en algunos de ellos. «Es algo que sabemos que no se va a tocar antes de las elecciones pese a que todo el mundo sabe que una demanda ilimitada no se puede atender con unos recursos limitados», admitió el doctor Fernando García Romanos, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) en Balears.

En un acto celebrado ayer en el Colegio de Médicos, representantes de todas estas instituciones revelaron que habían entregado a la conselleria de Salud un documento con un decálogo de medidas para mejorar la Atención Primaria y que ayer mismo les habían comunicado que en breve la titular del departamento, Patricia Gómez, se reunirá con ellos para escuchar sus propuestas entre las que se encuentra que los médicos de los centros de salud tengan «agendas cerradas con un máximo de 25 pacientes por día».

Sobre la posibilidad de convocar una huelga de médicos en caso de desatención de sus demandas, el representante de Simebal en Atención Primaria, Gorka Iriarte, remitió a lo que decida a nivel nacional la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) aunque algunos de los asistentes reconocieron que había ganas de confrontación.

Sobre la reclamación de ver un máximo de 25 pacientes por día, el representante de Simebal recordó que su sindicato ya registró en Inspección de Trabajo una demanda en nombre de varios médicos de cabecera denunciando que en realidad veían a entre 45 y 50 pacientes por día, lo que ha obligado a la Gerencia de Atención Primaria a evaluar el riesgo psicolaboral de todos sus médicos de cabecera.

Sobre la saturación asistencial de los médicos de cabecera de Balears, García Romanos recordó que los últimos datos apuntan a que Balears se encuentra a la cola del país en este concepto. Así, reveló que mientras la media de tarjetas sanitarias por facultativo en el país se encuentra en 1.300, en las islas cada médico tiene a su cargo a 1.700 usuarios de media y que entre el 8% y el 9% de la plantilla soporta cargas asistenciales que superan las 2.000 tarjetas sanitarias.

Por su parte, la representante de los pediatras de Primaria, Mariana Mambié, señaló que mientras la recomendación es que cada especialista tenga a su cargo mil usuarios en edad pediátrica, en las islas uno de cada 3 (el 33,5%) tiene asignados más de 1.200 y el 15% asume más de 1.350 tarjetas sanitarias. «Nuestras agendas son infinitas y tan solo se sustituyen un 25% de las ausencias por lo que el trabajo recae sobre el resto de compañeros. Pedimos que se dignifique nuestro trabajo», reclamó.

Por último, Lucía Gorreto, presidenta de la Societat Balear de Medicina de Família i Comunitària (Ibamfic), concluyó que con sus demandas persiguen en primer lugar dar más seguridad y un buen trato a los pacientes.

El dato El Ib-Salut adjudica 95 interinidades y 23 contratos largos

El Ib-Salut adjudicó ayer 118 plazas de médico de familia en Atención Primaria de Mallorca, Menorca y Ibiza-Formentera. En concreto, son 95 plazas de interinidad y 23 de duración larga. Esta consolidación se hace dentro del plan de estabilidad de un Servei de Salut que también ha solicitado para 2023 una ampliación de cincuenta y ocho plazas de medicina para Atención Primaria: 36 plazas de médico de familia y 22 de médico para urgencias de Primaria.