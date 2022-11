Un estudio en Ibiza concluye que los chicos jóvenes «no detectan sus actitudes machistas»

Los varones adolescentes de Ibiza «no detectan sus actitudes machistas», se sienten «atacados» por el feminismo y «no comprenden lo que está pasando», por ejemplo que sus compañeras jóvenes «estén muy empoderadas». De ahí que «no se sientan bien con todos los cambios» que se están experimentando en la sociedad. Es una de las conclusiones expuestas este viernes por la socióloga Mariana Casanovas Rossell durante la presentación del Diagnóstico de Igualdad Insular que ha realizado (a través de su empresa Regenerando Consultoría) por encargo del Consell. Este informe, que ha detectado 84 necesidades en materia de igualdad, es la base previa para la elaboración del Plan de Igualdad de Ibiza.

Un Tik Tok para denuncias y sensibilización

Trabajar «nuevas masculinidades con los chicos jóvenes de la isla» es una de las necesidades detectadas, precisamente al comprobar que muchos chavales no se dan cuenta de sus comportamientos machistas. Otra es crear redes sociales de la Oficina de la Mujer, por ejemplo «en Tik Tok o en Instagram», indica Casanovas, para así facilitar «las denuncias y mejorar la sensibilización».

Promover colaboraciones «con la UIB para impulsar investigaciones sobre violencia machista a se isla»; crear y difundir material informativo sobre los recursos de atención a víctimas de violencia machista en braile, inglés, francés y árabe, como mínimo», algo que «nunca se ha hecho», e impulsar, en colaboración con la Unidad de Coordinación de la Violencia de Género, de la Delegación del Gobierno, «la sensibilización y la formación de los agentes implicados en el tratamiento de los casos de violencia machista», pues «hay carencias», son algunas de las necesidades urgente existentes en este ámbito.

Víctima de violencia sexual, no de accidente de tráfico

En el apartado de «otras formas de violencia contra las mujeres», el diagnóstico propone «hacer efectiva la campaña de sensibilización contra la prostitución en los taxis», a la que según Casanovas «se ha de dar continuidad para que no quede en nada».

Propone además la creación de «puntos violetas en espacios de ocio nocturno para sensibilizar, informar y atender casos de agresión sexual». Ha comprobado que se producen «muchos» y, sobre todo, que hay «miedo a denunciar». En este sentido, apuesta por crear, en colaboración con los empresarios del ocio nocturno, «un protocolo de prevención y actuación en caso de agresión sexual».

También considera necesario «impulsar la creación, en colaboración con el Ib-Salut, de un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia sexual en los centros de salud y en el hospital de Can Misses». Sobre este asunto, recordó que si bien en ese centro hay un protocolo sobre violencia de género «muy bueno», no existe sobre violencia sexual exclusivamente. El objetivo es que al llegar al hospital no sea tratada «como si fuera la víctima de un accidente de tráfico».

Profesores (varones) «que no se implican»

Casanovas considera preciso «fomentar la implicación de todos los equipos docentes y de todo el personal de los centros educativos en el trabajo para impulsar la coeducación en los centros educativos». Opina la socióloga que, sobre todo en la educación Secundaria, «a los hombres les cuesta implicarse en estos temas (...) Hay resistencia, cuesta». Y tienen «confusión» sobre lo que es el feminismo, de ahí que apueste por «diseñar y realizar talleres y actividades para aclarar conceptos básicos como machismo, feminismo, igualdad, coeducación para la comunidad educativa». Otra campaña de sensibilización que debería hacerse es «sobre igualdad y prevención de la violencia machista y LGTBI-fóbica para las familias», porque estas son, precisamente», las que, a su juicio, presentan «más resistencia» a aceptar a esos colectivos.

Otra necesidad es la de realizar estudios «sobre el uso de los patios escolares y valorar la posibilidad de hacer cambios de usos», entre otras cosas para que el fútbol y los varones no se apoderen de él.

Técnicos de juventud con perspectiva de género

Sólo contó con el apoyo de dos consistorios («hubo dificultades») para analizar este ámbito, en el que propone «formar al personal técnico de juventud en perspectiva de género en el trabajo con jóvenes», romper estereotipos de género «entre el personal que trabaja con la infancia y la adolescencia», e «incorporar en los pliegos de contratación de las empresas de tiempo libre el requisito de formación en igualdad y coeducación del personal».

Trabajos masculinizados

Hay muchas actividades laborales «masculinizadas o feminizadas», de ahí que proponga «crear una mesa de trabajo con las entidades empresariales, los sindicatos y agentes sociales para fomentar la igualdad de oportunidad al mercado laboral», así como «luchar contra los estereotipos de género en el mundo laboral, tanto para superar la segregación horizontal como la segregación vertical».