«Menos descuentos y en productos puntuales» en el Black Friday de Ibiza

Hace un año, recién salidos de lo peor de la pandemia, la mayor preocupación de los comerciantes ibicencos de cara al Black Friday era que los canales de distribución de mercancías de todo el mundo estaban prácticamente colapsados, bien por el cuello de botella del transporte marítimo, bien por la falta de componentes. Este año, que oficialmente se celebra el viernes 25 de noviembre pese a que algunos comercios ya llevan una semana inmersos en esa campaña, son, esencialmente, el clima y la falta de stocks... Y, claro, la situación económica. Respecto a este último asunto, Gustavo Peñalba, presidente de la asociación de Comercios de Electrodomésticos de la Pimeef, cree que «la gente está muy preocupada con las noticias económicas, que sólo son pesimistas», lo cual podría detraer las ventas, si bien Vicente Tur, técnico de Comercio de la Pimeef, considera que, pese a todo, pese a la inflación galopante y a que estamos al filo de la recesión técnica, «las ventas serán bastante buenas este año porque la temporada turística fue bien y los datos de empleo son bastante buenos». Todo se resume, dice, en que, «en estos momentos, la gente tiene capacidad para gastar».

¿Pese a la inflación? «Es que los precios en el sector comercial —responde Tur— no han subido demasiado, no tiene una inflación tan elevada como la que hay en alimentación, energía y combustibles. Y los descuentos aún harán más atractivas las compras».

La meteorología sí que «va a influir en estas compras», afirma el técnico de Comercio: «Este año prácticamente no ha llegado aún ni el otoño. Los básicos de invierno no salen de las tiendas, por lo que hay unos stocks grandes de ropa y zapatos de invierno. Este tipo de prenda, que se tenía que haber empezado a vender a principios de octubre, no tendrá descuentos tan grandes como otras temporadas», según Tur.

Gustavo Peñalba, que tiene una tienda de electrodomésticos cerca del Mercat Nou, asegura que «desde hace un mes mucha gente» pasa por su comercio «para preguntar por las ofertas que habrá». Muchos de ellos porque ya preparan las compras de fin de año: «Ya no hay campaña de Navidad. Desde hace dos años la campaña de Navidad se llama Black Friday. Muchos lo aprovechan para encargar ya esos regalos para sus hijos, por ejemplo una tablet. O para ellos mismos, como una vinoteca. Si sale alguna oferta de Black Friday, los llamo».

Hace una semana empezó para él el Black Friday: «Básicamente, lo que vendemos son televisiones. No preguntan ni por lavadoras ni por otro tipo de electrodomésticos. Este año, la gente va al Black Friday a por la teles. ¿Por qué? Porque parece que se les ha mentalizado así a través de la publicidad».

Menos descuentos

El presidente de los comerciantes de electrodomésticos afirma que este año las rebajas no serán tan importantes como otras temporadas. Y no sólo en el pequeño comercio: «Normalmente, Amazon hacía grandes descuentos, pero este año, el mayor que tiene no pasa del 35%, una cifra que antes era muy poca cosa, una minucia. He llegado a hacer en Black Friday reducciones de precios del 70%. Pero este año, entre la distribución y los transportes, no pasaré del 50% en algunos productos». Que no está mal.

Opina que eso se debe, entre otras razones, a que «este año los fabricantes no tienen suficiente material», por lo que ofrecen a los comerciantes «menos descuentos, y sólo para productos muy puntuales, como las televisiones».

Porque las reglas han cambiado: «Antes jugábamos con el stock de nuestros propios almacenes. Ahora lo hacemos con el de los almacenes de la franquicia». Es decir, el Black Friday de una tienda ya no depende tanto de aquello que no vendió durante la temporada como de lo que la fábrica no consiguió desprenderse. Y eso lleva al prepago, que «está a la orden del día»: «Si quieres un televisor de 85 pulgadas para el Black Friday, como yo no lo tengo en stock, lo pido: de 3.000 euros que vale lo puedo conseguir a 1.890 euros. Pero si lo quieres, me lo debes pagar antes. Y cuando esté aquí, te llamo. Vivimos del stock del fabricante», explica Peñalba.

De momento «el producto estrella» es, según Peñalba, la televisión: «Hasta el viernes 18 de noviembre los fabricantes no me quieren decir lo que tendrán disponible, de manera que, hasta ahora, sólo he vendido teles. Y ni la gente viene a pedir calefactores ni otros electrodomésticos, ni me los han ofrecido aún los fabricantes». Además, duda de que las fábricas le ofrezcan calefactores: «Con este calor no ha salido ni uno, así que esperarán a que haga un invierno terrible para venderlos. Si tienen poco stock, para qué los van a rebajar ahora».

José Javier Marí Noguera, presidente del Comercio Detallista de la Pimeef, recomienda a los comerciantes que «no esperen al último día para preparar la campaña y que intenten rentabilizar el Black Friday realizando descuentos escalonados en una selección de artículos, así como precios promocionales para captar la atención de los clientes».

Marí calcula que los descuentos serán, de media, «de un 20%», si bien habrá artículos «que llegarán al 50%». Respecto a la falta de stocks y los problemas de distribución, indica que «en el sector del calzado, textil y complementos sí se han producido cancelaciones y retrasos de entrega, por lo que en algunos casos puede que no haya tanta oferta de según qué artículos».