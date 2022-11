Los ángeles contra el suicidio

Los sanitarios de la ambulancia atienden a una persona por ideaciones suicidas, o por una tentativa, y la trasladan al servicio de Urgencias. Pasado un tiempo, el equipo de Atención y Prevención del Suicidio del 061 les llama. Para saber cómo se encuentran, para asegurarse de que ya tienen una cita en el circuito de salud, para pedirles que, si alguna vez vuelven a estar mal, les llamen y para recuperar a aquellos que, una vez en Urgencias, se lo pensaron y se fugaron antes de que les atendiera el médico.

En el limbo. Ahí se quedan, a veces, personas atendidas por suicidio. Personas que, en un momento de lucidez, son conscientes de la peligrosa situación en la que se encuentran y avisan de que le están dando vueltas a la idea de acabar con su vida. O que, incluso, lo han intentado. Rescatarlos de ahí, de ese limbo, es uno de los objetivos del equipo de Atención y Prevención del Suicidio, explica Nicole Haber, coordinadora del Observatorio del Suicidio de las Illes Balears.

«Están muy implicados», afirma Haber, sobre estos profesionales de los servicios de emergencias, a los que se pagan seis jornadas laborales de doce horas al mes «para que se dediquen a hacer un seguimiento telefónico de las personas que han sido atendidas por el 061 por una ideación, tentativa o conducta suicida». Aunque reconoce que los integrantes del equipo «van de culo» destaca la función «tan bonita» que cumplen a través de un teléfono. Muchas veces, explica la responsable del Observatorio, la persona a la que llaman se queda «muy sorprendida». Le preguntan cómo se encuentra y a pesar de que todo parezca que está bien, siempre dejan «una puerta abierta» para que, si en algún momento esa persona vuelve a tener ideas suicidas, les llamen.

«Algunos dicen que fue algo puntual, pero se les deja la puerta abierta»

«Lo agradecen infinitamente, ya que se sienten acompañadas», afirma Haber, que destaca la importancia de estas llamadas para detectar,precisamente, a quienes, pasado un tiempo de que el 061 les atendiera, no se encuentran bien. «Muchos les dan las gracias, les explican que están bien y que lo que les pasó fue algo puntual, pero también hay otros que justo en esos días están teniendo una crisis. En esos casos se vuelve a activar la ambulancia y la atención urgente», relata Haber. «En ese caso se genera un incidente con los datos de afiliación y pasa a formar parte de la operativa ordinaria de la central según los circuitos establecidos», apunta el equipo.

En la mayoría de los casos quienes llaman estos profesionales del 061 son personas que, tras acudir al servicio de Urgencias, «están esperando que les llamen de la Unidad de Salud Mental». Desde el equipo se les dan pautas e indicaciones. En la llamada, explican desde el propio equipo del 061, «se sondea principalmente si están vinculados a los circuitos de salud mental, si persiste la ideación suicida y si en ese momento hay algún signo de alarma».

« Dejan a los pacientes en Urgencias, pero algunos se lo piensan y se fugan» NICOLE HABER - OBSERVATORIO DEL SUICIDIO

«Han recibido formación del Observatorio y saben cómo hablarle a una persona que se encuentra en ese estado», apunta Nicole Haber, que hace hincapié en la labor del equipo de Atención y Prevención del Suicidio a la hora de rescatar a personas que, tras una atención del 061, no cuentan con una cita para un recurso de salud mental.

«La ambulancia deja a estos pacientes en un servicio de Urgencias, pero luego no sabes qué ha pasado», comenta refiriéndose a los usuarios que no entran directamente a ver al médico. Durante el tiempo que esperan a que les atiendan, algunos se fugan. «Se lo piensan», indica Haber. También hay otros que, pasado ese momento, se niegan a ellos mismos lo que les ha pasado y, aunque les hayan llamado en varias ocasiones desde la Unidad de Salud Mental, nunca han contestado. «Así que dejan de llamarles», concluye la responsable del Observatorio, que reconoce que también hay casos que se traspapelan. Es decir, a los que no se llama para darles una cita después de esa asistencia de urgencia. «Cuando detectan una situación de este tipo el equipo nos lo comunica y volvemos a meter en el circuito a ese paciente», relata.

Esto último asegura que es muy complicado que pase en el caso de los menores. «Están bajo una lupa, no he visto ningún caso en el que haya pasado», asegura. Y es que cuando se trata de un niño o un adolescente atendido por conducta suicida este equipo pasa el caso a Cooreduca Salud Mental, un dispositivo específico para estos casos. «Normalmente me ponen en copia y en el 99% de los casos veo que ya lo sabían», explica. «Están bajo el radar», continúa.