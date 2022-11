El 061 atiende a un centenar de personas por suicidio en los primeros cinco meses de año

El grupo de atención y prevención del suicidio del 061 ha atendido a un centenar de personas en personas en las Pitiüses únicamente en los primeros cinco meses del año. Unos datos que incluyen tanto la ideación, como la ientativa o el «suicidio consumado in situ», matizan desde este equipo, que señala que esto último hace referencia a «fallecidos no trasladados al hospital», ya que en sus estadísticas no contabilizan a las personas atendidas en el lugar, pero que han fallecido después. Han sido 101 en total: 96 entre enero y mayo y otros cinco en Formentera.

Prácticamente seis de cada diez de esas personas atendidas por suicidio eran hombres, indica la memoria parcial, aunque hay diferencias entre Eivissa y Formentera. En esta última isla, cuatro de las cinco asistencias registradas fueron a mujeres. Mayo es el mes que más atenciones concentra, un total de 26 (23 en Eivissa y tres en Formentera) mientras que la situación opuesta se da en marzo, con 15 asistencias. El equipo de atención y prevención del suicidio del 061 atendió en las Pitiüses a 24 personas de entre 40 y 49 años, la franja de edad más numerosa, seguida de la de los treintañeros (22) y los de la veintena (21). Las atenciones caen a partir de los 60 años: siete asistencias , cinco a personas entre los 60 y los 70, una a personas de entre 70 y 79 y otra a mayores de 80 años. Las atenciones a menores de veinte años han sido un total de once, todas ellas en Eivissa. De estas últimas, seis de los pacientes no habían cumplido los 15 años mientras que los cinco restantes tenían entre 15 y 19 años. 101 Actuaciones del equipo de atención y prevención del suicidio en las Pitiüses Durante los cinco primeros meses de este año el equipo especializado del 061 ha realizado 101 atenciones en las Pitiüses: 96 en Eivissa y cinco en Formentera.

6 Menores de 14 años asistidos por suicidio Entre enero y mayo de este año los profesionales de esta unidad han atendido a seis menores de 14 años. A ellos habría que sumar otros cinco chicos y chicas de entre 15 y 19 años.

136,7 Atenciones al suicidio por cada cien mil habitantes La tasa de atenciones por suicidio del 061 en Eivissa es de 136,7 por cien mil habitantes, la más baja de Balears tras la de Formentera, que es del 51,25. El equipo, que se creó en 2018, criba los incidentes de la conducta suicida, desde las ideaciones hasta las consumaciones, atendidas por el servicio de emergencias para, entre otras cosas (análisis epidemiológico, mapeo de puntos calientes) hacer un seguimiento telefónico de las personas que, tras recibir asistencia por esta causa, han sido trasladadas a las urgencias de los hospitales. La colaboración de este equipo con el Observatorio del Suicidio de Balears es muy estrecha. Colaboran en la elaboración del Plan de Prevención, Actuación y Manejo de la Conducta Suicida en las Illes Balears y se coordinan para activar el servicio de postvención cuando se produce un fallecimiento por suicidio. Seguimiento de aquellos a quienes la ambulancia traslada a urgencias por suicidio Una de las labores del equipo de atención y prevención al suicidio del 061 es el seguimiento de las personas atendidas por una tentativa de suicidio o ideaciones de quitarse la vida que las ambulancias del 061 han trasladado a los servicios de urgencias. El objetivo es asegurarse de que todos han recibido atención, que no han abandonado el hospital antes de que les vea un médido. El número de incidentes atendidos por este equipo en los últimos tres años en las Pitiüses registra un pequeño pico el año del confinamiento: 211 en 2019, 242 en 2020 (un aumento del 14,7%) y 215 el año pasado. El incremento de hace dos años se registró en toda Balears, según muestra la memoria del equipo, aunque un par de puntos por debajo del de las Pitiüses: un 12,4%. En estos tres años se observa, además, que los incidentes atendidos en las Pitiüses suponen cada vez una mayor proporción del total de las islas: fueron un 10,9% en 2019, un 11,15% en 2020 y un 11,4% el año pasado. Desde el equipo destacan que en el conjunto de esos tres últimos años se registra «un pico en los meses de julio y agosto y un descenso en el mes de febrero». De la misma manera, señalan que las tasas, esto es, el número de casos en relación a la población, están bastante igualadas en todas las islas (entre los 136,7 casos por cien mil habitantes de Eivissa y los 168,1 de Mallorca), a excepción de en Formentera, que registra 51,2 casos, aunque al ser un territorio con tan poca población un caso de más o de menos significa un gran cambio en la tasa.