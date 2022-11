Balears, en riesgo de recuperar la polio por el descenso de la cobertura vacunal

La aparición de virus de la polio en aguas residuales de Nueva York y del Reino Unido y el hecho de diagnosticarse un caso en el condado de la primera ciudad, ha encendido las alarmas por el posible resurgimiento de una enfermedad que se creía ya casi erradicada.

Dos expertos en estos asuntos, los pediatras Edelmiro Vergés, miembro del comité asesor de vacunas de esta comunidad, y Joaquín Dueñas, especialista en enfermedades infecciosas infantiles del hospital de Son Espases, advierten de que la relajación a la hora de vacunarse solo propicia que los virus que antes tenían cerrados los caminos para propagarse encuentren los resquicios necesarios para hacerlo.

Tres dosis y un recuerdo

Si Vergés recuerda que la vacunación actual contra la polio está incluida en el calendario oficial (y financiado públicamente) y se dosifica a los dos, cuatro y once meses con una vacuna hexavalente que incluye este virus y que se pone una última dosis de recuerdo a los seis años, el doctor Dueñas lamenta que, en estos momentos, Balears se encuentra a la cola del país en lo que a coberturas vacunales contra este patógeno se refiere.

«En estos momentos estamos a la cola del país con una cobertura por debajo del 90%, cuando la recomendación es que no se baje del 95%. Solo tenemos por detrás a la comunidad de Aragón y es porque no ofrece datos de sus coberturas vacunales», revela el doctor Dueñas, que añade que la ya famosa «inmunidad de grupo» no se alcanza con coberturas vacunales por debajo de ese 90% y explica el descenso de la inmunización en estas islas en la pandemia por la reciente falta de asistencia a los centros de salud por el temor a contagiarse de la covid.

Ambos especialistas explican que el virus de la polio, en su estado salvaje, solo circula en estos momentos en países como Pakistán, Afganistán y en algunas zonas de África. «En este 2022 tan solo se han diagnosticado 20 casos de polio provocados por el virus salvaje, de los que 14 se han detectado en Pakistán, 5 en Mozambique y 1 en Afganistán», detalla el doctor Vergés.

El problema es que mientras en los países desarrollados se evita la propagación de este virus desde los años noventa con una vacunación intramuscular en la que el fármaco contiene el patógeno inactivo, en las naciones en vías de desarrollo se sigue inmunizando a su población con un fármaco oral que lleva el virus atenuado y con una leve capacidad aún de infectar.

Virus desactivado

«Se les dosifican por vía oral unas gotas que contienen el virus desactivado y que se eliminan por las heces», continúa el doctor Dueñas aclarando por qué han aparecido estos virus vacunales de la polio en las aguas residuales de los países citados al inicio.

Y el peligro es que esos virus aún latentes contagien a alguna persona que no se haya vacunado aprovechándose de la relajación a la hora de hacerlo que se ha detectado en Estados Unidos y en otros puntos no tan lejanos.

En las islas, quizá propiciado por el miedo a la covid, el porcentaje de vacunados baja del 90%

Ambos expertos coinciden en señalar que el contagio con este virus provoca unos síntomas banales y nada preocupantes, normalmente diarreas, fiebre, un poco de dolor abdominal... Y que tan solo en un 1% de las personas no vacunadas puede provocar la temida clínica de la parálisis en las extremidades inferiores, dificultades para respirar e incluso la muerte.

«En los años sesenta en España hubo muchos afectados de manera grave porque se dieron muchos contagios, ya que nadie estaba vacunado, y ese porcentaje del 1% se traducía en muchas personas afectadas de gravedad», explican ambos expertos.

Los médicos concluyen que, pese a que se inmuniza a la población de forma tan prematura, no se trata de una enfermedad que sea exclusiva de la población infantil, sino que igualmente afecta a la población adulta y que, con la inmunización temprana, tan solo se busca el fin primordial de las políticas de salud pública: proteger al conjunto de la población.

Ucrania Una población con poca querencia por las vacunas y en éxodo

Las bajas coberturas vacunales de Balears entrañan un riesgo de que vuelva a aparecer algún caso de polio no solo por el gran tránsito de personas de todas partes del mundo que pasan por este archipiélago y que podrían hacer circular el virus de nuevo, como apuntan ambos expertos, sino también por la elevada movilidad de personas procedentes de Ucrania, una nación cuya población se ha mostrado tradicionalmente reacia a vacunarse.

«En Ucrania puede llegar a circular incluso el virus de la polio en su estado salvaje», alerta el doctor Dueñas revelando que en este país la pauta de vacunación es mixta: dos dosis intramusculares de virus inactivados y dos dosis orales de virus atenuados.