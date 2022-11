La Dirección general de Turismo y la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) contarán, en 2023, con un presupuesto de 96,6 millones de euros, lo que supone el incremento más alto del presupuesto de la conselleria. Este alza viene motivado por la llegada de fondos europeos enfocados en desarrollar políticas de sostenibilidad y circularidad.

Así lo ha anunciado este viernes el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos para explicar las cuentas de su Departamento para 2023, que dispondrá de 267 millones de euros para 2023, en torno a un 50% más que en 2022.

Entre otras inversiones, la Dirección General de Modelo Económico y Empleo gestionará 7,6 millones de euros, con un fuerte incremento para la puesta en marcha de la extensión de Ibiza de la Escuela de Hostelería en la sede de Sa Coma.

Como ha explicado el conseller, el esfuerzo presupuestario se centra en seguir liderando la creación y mantenimiento del empleo, en mejorar la calidad a través de la formación y en gestionar el principal motor de la economía, el turismo, "de la forma más sostenible".

La distribución por áreas se desglosa en 8,2 millones para la Secretaría General; 7,6 millones para la Dirección General de Modelo Económico y Empleo; 129 millones para el SOIB; cinco millones para el consorcio de la Escuela de Hostelería; 96,6 millones para la Dirección General de Turismo y el Aetib; 5,7 millones para la Dirección General Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular; 10,4 millones para la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral; y 4,9 millones para el Ibassal.

"Es el presupuesto más alto de su historia"

El conseller ha destacado el presupuesto del SOIB, uno de los departamentos que mayor presupuesto gestionará, 129 millones, con un incremento de 7 millones respecto a 2022. "Es el presupuesto más alto de su historia, y pretende reforzar el mercado laboral para ofrecer oportunidades a todas las personas trabajadoras, y también a reforzar la competitividad de las empresas con personal mejor calificado", ha dicho. De media, se invertirán cerca de 3.000 euros por persona parada.

Una de las grandes apuestas se plasma en el impulso del binomio Formación-Empresa. En este sentido, el SOIB gestionará 42 millones de euros para programas de formación que responden a la demanda de puestos de trabajo cualificados requeridos por el tejido productivo, un 20% más de lo que se destina en 2022.

Por eso, el SOIB extenderá la formación que, en forma de plan piloto, ya ha realizado durante este año, para utilizar hoteles cerrados en invierno para formar a desempleados.

Turismo sostenible

El conseller ha concretado que, en el área de turismo el presupuesto proveniente de fondos europeos extraordinarios asciende a 82,7 millones de euros, que se invertirán en la mejora del modelo, con inversiones importantes tanto en el ámbito público como privado.

Buena parte del esfuerzo presupuestario de este capítulo se invertirá en desarrollar los instrumentos recogidos en la Ley del Turismo Sostenible, que persigue la calidad de servicio para el turista y también el impacto que tiene la industria.

Instrumentos como son las convocatorias de 15 millones de euros para la instalación de camas elevables o de ocho millones más para cambiar las calderas de gasóleo por alternativas menos contaminantes y no basadas en combustibles fósiles, y que se publicarán antes de terminar este año para poder ser efectivas en 2023.

También sigue siendo un objetivo la lucha contra el turismo de excesos. En este sentido, los Fondos Europeos también se aprovecharán para la mejora de estas zonas mediante la compra de establecimientos, al que se le dedicará 10 millones de euros de los planes de resiliencia, para contribuir a la transformación de destinos maduros como, por ejemplo, Magaluf o el West End de Sant Antoni, en Ibiza.

Otra línea de trabajo en materia turística será desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que contará con unos fondos no presupuestados aún de 50 millones de euros, pendientes de que se aprueben en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Estos planes serán ejecutados en su mayor parte por las entidades locales.

Más actuaciones gestionadas por esta Dirección General será acabar el Centro Integrado de Náutica en Son Castelló, la construcción del Centro Integrado de Náutica del Port d'Alcúdia y la contratación de los proyectos básicos y de ejecución del Centro integrado de Hostelería de Alcúdia.

Contra la precariedad laboral

La Dirección general de Trabajo y Salud Laboral centrará sus esfuerzos presupuestarios de 2023, cifrados en 10,4 millones, en seguir luchando contra la precariedad laboral, con un nuevo plan para 2023, que será la séptima edición del mismo.

Una segunda línea será desarrollar el Plan de Igualdad en materia laboral 2022-2025, que recoge el compromiso social para reducir las brechas de género en el mercado de trabajo. Desde Trabajo se continuará apoyando a la tarea de los Centros Especiales de Empleo, y en especial a los de imprescindibilidad social. Una buena parte del presupuesto de esta dirección, 4,5 millones, se destina a ello.

Desplegar una nueva Estrategia de Salud Laboral y fomentar una política saludable en las empresas es uno de los principales objetivos del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) que en el 2023 contará con el presupuesto más alto de su trayectoria, 4,9 millones de euros.

Por su parte, la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular gestionará un presupuesto de 5,7 millones, que los destinará a políticas de internacionalización y de apoyo a la economía social.

En cuanto a las políticas de promoción empresarial, se proyecta un presupuesto global de 1,4 millones que se distribuirán en el apoyo a la tarea de las Cámaras de Comercio, las políticas de consolidación e iniciación a la internacionalización de las empresas de las islas y a la mejora de la competitividad empresarial. En último lugar, la Dirección General destinará cerca de tres millones a ayudas al emprendimiento y fomento del autoempleo.

Impuesto de Turismo Sostenible

En el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios, el diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet' ha preguntado al conseller si entra en sus planes aumentar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), a lo que Negueruela ha respondido que no está seguro "porque no se han hecho los estudios necesarios".

"Son aspectos que se deben estudiar y ahora mismo no es el momento de hacerlo. Entiendo que su partido --en referencia a MÉS-- pueda presentar una enmienda y aportará los estudios", ha remarcado el conseller, quien ha apostado por la posición del Govern basado en su presupuesto.

Del mismo modo, Negueruela ha rechazado las críticas por la asistencia a las ferias turísticas y, en este sentido, ha afeado a la diputada del PP Maria Salomé Cabrera que el Partido Popular vaya a ferias extranjeras "a cuestionar la política que se hace aquí". "Eso fue lo que hizo Prohens, criticar la movilidad del territorio", ha rechazado.

Con todo, el conseller ha defendido ante MÉS la asistencia a ferias internacionales turísticas porque "se marcan las posiciones" en el mercado actual, al tiempo que ha insistido en la "paulatina reducción" de plazas turísticas.