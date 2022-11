Vecinos del Mercat Vell de Ibiza, tras el último robo: «Pagamos muchos impuestos para que nadie haga nada»

El mismo día en que varios empresarios de la restauración del bario del Mercat Vell y la Peixeteria de Vila denunciaban en Diario de Ibiza un aumento de la inseguridad, uno de ellos sufrió de madrugada un robo en su establecimiento. Concretamente en el Bar Maravillas, ubicado en la calle Manuel Sorá, donde unos ladrones rompieron la puerta y se llevaron al menos 800 euros y mucho material.

La Policía Nacional detuvo a las 5.35 horas del jueves a uno de los presuntos autores del robo, que precisamente hoy viernes está previsto que pase a disposición judicial.

«El Ayuntamiento nos presiona con impuestos, controlando las terrazas... pero el barrio está lleno de basura y de yonquis"

El propietario del Bar Maravilla, Álex de Salvatore, explicó ayer a Diario de Ibiza que es la «quinta o sexta vez» que sufre un robo en su establecimiento, que abrió con otro socio hace quince años. «El Ayuntamiento nos presiona con impuestos, controlando las terrazas... pero el barrio está lleno de basura y de yonquis. Pagamos impuestos y nadie hace nada», lamentaba este empresario.

El barrio parece 'The Walking Dead'

Él, junto a otros restauradores de la zona, además de denunciar la falta de diálogo por parte del equipo de gobierno municipal como consecuencia del próximo inicio de las obras de reforma de esta parte de la ciudad, aprovecharon para denunciar la falta de seguridad que, aseguran, les impide prolongar la temporada. «No se puede con los robos e inseguridad que generan los yonquis. [El barrio] parece 'The Walking Dead'», apuntaba Bernardo Britos, otro de los empresarios que se quejan de que el Consistorio no se les ha consultado los detalles de la obra de reforma del barrio, que se prolongarán durante al menos año y medio.

Desde el Ayuntamiento explicaron que tienen previsto reunirse con los afectados cuando se formalice el contrato para ejecutar la reforma de la zona. Una portavoz municipal añadió que la concejala de Comercio, Dessiré Ruiz y el del Centro Histórico, Pep Tur, se reunieron el pasado mes de julio con los puestos del mercado, aunque no con los restauradores.

En el encuentro con Diario de Ibiza, el pasado miércoles, para expresar sus quejas, Thomas Nilsson, de Can Miquelitus, advierte de que «de momento, vamos camino de que nos pase lo mismo que a los negocios de Isidor Macabich». Ya no se ha atrevido a levantar puertas esta última temporada al no poder disponer de la terraza que instalaba otros veranos en la calle Manuel Sorà, frente a sa Peixeteria.