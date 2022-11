La inflación amenaza la próxima temporada turística en Ibiza

«Hay que llamar a la prudencia». Keep calm, advierte José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), tras analizar la situación económica y política actual de Reino Unido y extraer conclusiones sobre cuál será su comportamiento de cara a la próxima temporada. Y eso a pesar de los buenos augurios y del optimismo que hay entre los ibicencos que participan en esta edición de la World Travel Market, la feria turística de Londres. Considera que el pasado verano «se demostró que había mucha demanda embalsada como consecuencia de la pandemia, lo cual contribuyó a provocar un aluvión de visitantes». Y esa demanda, afirman algunos (y cita él), «aún no habría agotado sus efectos y por tanto aún podríamos tener, en teoría, una repercusión adicional». Pero advierte de que esa percepción no debe hacernos caer en la ilusión (por espejismo, no por esperanza) de que dentro de unos meses se repita la jugada: «Lo que ocurre es que se producen al mismo tiempo unas perturbaciones muy importantes en el Reino Unido. La principal es la geoestratégica, pero también está la inflación. Y están interrelacionadas». Guerra+carburantes+energía+incertidumbre. Una combinación letal.

