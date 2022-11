Ibiza: promoción en Londres en castellano y sólo para ibicencos

Mediodía de la primera jornada de la World Travel Market. Estand de Ibiza. El edil de Turismo de Sant Josep, Eduardo Sánchez, coge el micrófono, mira al vacío que hay delante de él y empieza a presentar, en castellano, una de las promociones del municipio para la próxima temporada, en este caso un vídeo sobre ‘Explora’, senderismo en el Parque Natural de ses Salines. En frente, ni un periodista británico (que difícilmente le entendería), solo los empresarios y políticos pitiusos desplazados hasta Londres. El ruido ambiental es espantoso. Media hora después le toca el turno al Consistorio de Ibiza. No está presente la edil de Turismo, así que es el alcalde, Rafa Ruiz, el que toma el micrófono y, de nuevo en castellano, presenta la campaña ‘Ibiza, respira cultura’, la promoción de los cinco principales acontecimientos culturales que se celebran en la ciudad y que se realizan al aire libre en el entorno patrimonial: el festival de pop-rock Sueños de Libertad; el festival de arte proactivo Bloop Festival; el Festival Territori de performance y arte; Ibiza Jazz Festival e Ibiza Light Festival. Igual, que le ocurre a Sánchez, Ruiz, en un lenguaje muy campechano, se dirige a la parroquia ibicenca, sus únicos espectadores en ese momento. Mero consumo interno.

Algunos políticos presentes, «por educación y respeto», paran su actividad o no se van de allí «para llenar», confiesan. Sonrojados por la escena, son conscientes de que ese esfuerzo no merece la pena. «Mira que lo hemos hablado veces. Ese tipo de promoción no sirve», comenta una fuente de la institución insular. Pero, erre que erre, año tras año se siguen haciendo pese a que sólo tienen resultados de consumo interno gracias a las notas de prensa que se publican en los medios ibicencos. Nadie más se va a hacer eco, especialmente porque en esos momentos no hay presente ningún periodista especializado que publique en el Reino Unido sobre senderismo o sobre cultura.

Hace tiempo, no obstante, que tanto el Consell como Santa Eulària dejaron atrás ese tipo de promoción, al ser inútil y un agotador gasto de tiempo. La alcaldesa de la Villa del Río, Carmen Ferrer, la que primero llega al estand cada mañana, acude a cada feria turística con una agenda en la que apenas quedan huecos para más citas con prescriptores, periodistas especializados, influencers, agencias de viajes, turoperadores… La primera jornada de la WTM tiene una presentación, pero fuera de los pabellones del ExCeL. Allí estarán presentes 12 periodistas «seleccionados». Son especialistas en rutas, en life style, en gastronomía y en sostenibilidad. Una agencia británica «supervisa» que quien acuda esté realmente interesado y sea un buen profesional, alguien cuyos reportajes realmente influyan. No se colará cualquiera ni, como en las presentaciones realizadas en el estand de Ibiza, se esperará con la caña a que pase alguien para pescarlo por casualidad. Ferrer va a tiro hecho, pero porque lleva trabajando en esta feria desde el verano: «Esto se consigue a base de picar piedra», comenta. De esfuerzo año tras año. La alcaldesa incluso analiza, tras ser publicado, cada artículo, no para censurarlos, pues «van por libre», sino para saber si realmente esa promoción ha generado algo tangible y si el resultado aporta algo a la promoción del municipio. ¿Pero se lee ella misma cada uno de los reportajes? «Claro», responde con naturalidad a la pregunta. No se le caen los anillos por picar piedra. También se lee cada reportaje de los periodistas que invita para que visiten su territorio, una promoción que ha comprobado que sale «más barata» y es más efectiva («tiene más repercusión») que insertar publicidad en los medios.

Promociones «raras»

El Consell sigue el ejemplo de Santa Eulària, pero a veces se ve obligado a participar en promociones «raras», como la que organizó el Govern durante la segunda jornada de la WTM para hablar, mayoritariamente ante baleares (los principales políticos ocupaban la primera fila) y ante el cónsul británico en las islas, Lloyd Milen, sobre sostenibilidad y turismo de excesos. Al director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, le tocó formar parte de una extraña mesa redonda en la que participaron sus homólogos del resto de islas, como la consellera de Turismo de Formentera, Alejandra Ferrer. Por cortesía institucional, acudió, aunque desde la institución insular eran conscientes de que la repercusión de ese acto sería nula en cuanto a promoción, salvo, de nuevo, para consumo interno. Los discursos fueron, además, difíciles de seguir, pues en el pabellón hay muchísimo ruido. Quienes estaban de pie en la parte trasera apenas oían nada.

El ejemplo más claro de que muy a menudo se roza el absurdo en estas ferias tuvo lugar esa misma mañana del martes con la presidenta del PP y candidata a la presidencia de la Comunitat Autònoma, Marga Prohens. Primero, Prohens visitó el estand de Ibiza, donde pasó mucho tiempo saludando a los políticos de su partido, pero marchó justo a las 12 horas hacia el estand de Balears, que está pegado, para hablar con los medios de las islas (entre ellos este) y echar un rapapolvo a Francina Armengol. Justo en ese mismo momento, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, que también es del PP, presentaba (en castellano, traducido después al inglés por una ibicenca) la campaña ‘Un invierno que emociona’, vídeo incluido, para (otra vez) la parroquia pitiusa. Es lo que se llama contraprogramación. Es raro que se contraprogramen siendo del mismo partido, como lo es también que la mayor parte de las instituciones aún no se hayan preguntado (ni siquiera cuestionado) la utilidad de los actos que programa e incluso la finalidad de gastar un dineral en viajar a las ferias turísticas.