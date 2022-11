El Festival Folk 2022 se celebrarà aquest dissabte, 12 de novembre, a l’Auditori del Centre Sociocultural de Cas Serres amb les actuacions dels grups Aulaga Folk, Llares Folk i Manu Sequera Trío.

El festival començará a les 20 hores amb el concert ‘El Rodar del Bolindre’, del grup Aulaga Folk. La jornada continuarà amb el concert, a les 21.15 hores, ‘De Vetonia a Lusitania’, de l’agrupació Llares Folk. La nit de folk conclourà amb el concert ‘Madreselva’, de Manu Sequera Trío.

Les entrades es poden comprar per Internet per 8 euros (a la web d’Eivissa Cultural eivissacultural.es) i a taquilla per 12€ una hora abans de l’inici del festival.

Consultau els preus dels abonaments. Una vegada començada l’actuació està prohibit l’accés a la sala.

Més informació: promociocultural@conselldeivissa.es • tel. 680 104 856 de dilluns a divendres de 12 a 15 h i a http://eivissacultural.es