La diputada ibicenca del PP en el Parlament balear acusó ayer a la consellera balear de Salud de «privatizar la sanidad pública», de «desmantelar el servicio de Oncología» y «despedir a sanitarios». Así lo aseguró en una de sus intervenciones en el pleno del Parlament balear, en el que preguntó a la consellera, Patricia Gómez, sobre las medidas adoptadas para mejorar la sanidad pública.

«Las mejoras en gestión son evidentes», comenzó su respuesta Gómez, que detalló que en estas dos últimas legislaturas el presupuesto de salud «ha aumentado un 70%». «917 millones más», abundó la máxima responsable de la sanidad de las islas, que destacó como logros haber «recuperado los derechos de los trabajadores» y contar con «5.000 profesionales más».

Un argumento que no convenció a la popular ibicenca, que acudió al pleno con los datos «del registro central de personal», dependiente, matizó, del Gobierno central. Marí aseguró que los datos de Gómez no cuadraban con los de esta institución que, siempre según el relato de Tania Marí, señala que en 2016 había 13.116 profesionales sanitarios en Balears, mientras que en 2022 hay 11.883. Según estos datos, en estos momentos hay más de 1.200 sanitarios menos.

«No sólo no ha contratado, sino que ha despedido a sanitarios», indicó la portavoz en materia de sanidad del PP en el Parlament, que aseguró que el plan de reactivación de la actividad «no convence a médicos ni a enfermeras» e insistió en la importancia de aprobar el plus de residencia que los profesionales llevan tiempo reclamando. «No es que no vengan, es que se van», indicó.

Una segunda intervención que no gustó demasiado a Gómez, que insistió en la contratación este mismo mes de ocho profesionales para los centros de Atención Primaria de la isla de Ibiza, lo que, defendió, demuestra que los profesionales sí quieren venir a las islas.

A partir de ese momento, la consellera se olvidó de Balears y afirmó que la situación de la sanidad de la que habla el PP «es la de Ayuso» y no la de la Comunitat. «No tienen nada que ver», indicó Patricia Gómez, que no ofreció respuesta alguna a los datos de profesionales sanitarios que defendió la diputada popular. «Seguiremos invirtiendo y mejorando», concluyó la consellera balear de Salud