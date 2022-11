Los británicos «eliminarán antes la larga distancia que los viajes de corto recorrido»

«No hay duda de que la próxima temporada será buena, aunque hay que ser cautos», afirmó ayer, contundente, Iago Negueruela, conseller balear de Turismo, tras reunirse la jornada anterior con turoperadores como EasyJet y TUI y, ya ayer, con representantes de ABTA (la Asociación de Agentes de Viajes Británicos). Acabó ese último encuentro, confesó, «con la tranquilidad de que las islas seguirán siendo uno de los destinos líderes en 2023, incluso en esta situación de incertidumbre que vivimos».

Calma, por ejemplo, saber por la ABTA que si vienen mal dadas, si la crisis arrecia en el Reino Unido, «si el mercado británico tiene que sacrificar días o reducir costes, eliminará antes la larga distancia que los viajes de corto recorrido», explica Negueruela: «Es decir, en ese caso incluso saldríamos reforzados en Balears». En eso, añade, «coincide también TUI, que no plantea dudas ni siquiera en esta situación de incertidumbre».

Con EasyJet, el conseller balear dice que «se habló incluso de colaborar en materia de proyectos pioneros de sostenibilidad, pues ven que Balears es una de las islas que más apuestan por la circularidad. TUI también quiere colaborar».

Los británicos «no van a sacrificar» sus vacaciones porque creen que la crisis «no será duradera», sólo cosa de un par de años

Todo parece ir viento en popa de cara a la próxima temporada, si bien todos avisan de que aún es pronto. Alejandro Sancho, presidente de Fomento de Turismo, asegura que los diversos turoperadores con los que se ha reunido «consideran que 2023 tiene buena pinta». Si bien aún no ofrecen datos porcentuales sobre reservas, sí aportan una información que da una idea de cuál es la tendencia: la de las ventas de los últimos 90 días, que están como hace un año. Lo más importante, señala Sancho, es que todos coinciden en que los próximos meses de diciembre y enero volverán a ser como antes de la pandemia, es decir, los potenciales viajeros británicos volverán entonces a comprar anticipadamente sus paquetes, como antaño: «Este año no volverán a esperar, como hicieron en 2022, hasta el último momento, pues en muchos casos ya no tuvieron dónde ir o las vacaciones se habían encarecido mucho». Con la paga navideña, las ventas empezarán a dispararse. Fitur, que se celebra en enero, será el termómetro ideal para medir cómo irá la próxima temporada, afirma Sancho.

Los británicos volverán, en diciembre y enero, a comprar anticipadamente sus paquetes, como hacían antaño

Las perspectivas son tan buenas que Jet2 Holidays comunicó su propósito de ampliar flotas de aviones y de «duplicar pasajeros» de aquí a 2030, según Carmen Ferrer, alcaldesa y edil de Turismo de Santa Eulària. Y Hotel Beds también les ha informado de que amplía un 20% su capacidad de ventas en las Pitiusas, unas 1.000 camas más, calcula Ferrer. La exconsellera de Turismo explica que el Reino Unido afronta esta crisis de manera diferente: sí, la hay, reconocen los británicos, pero «no van a sacrificar» sus vacaciones porque creen que «no será duradera», sólo cosa de un par de años, algo «coyuntural». «En Alemania, sin embargo, no es así». Los germanos son más cautelosos y tienen más miedo al futuro inmediato, que es directamente proporcional a su cercanía a Rusia.

Coincide con Ferrer el director comercial y de marketing de Vibra, David Muñoz, que recuerda que el paro es de sólo un 3,3% en Reino Unido. Tras un «excepcional 2022», espera un 2023 «igual». El recién reformado hotel Piscis, la joya de la corona de Vibra (ha pasado de dos a cuatro estrellas), abrirá en abril (será el primero de la cadena que lo haga en Sant Antoni) y cerrará a mediados de octubre. Ahora acomete nuevas reformas, «unos detallitos» que faltaban. También cree que este año sí habrá preventa en las épocas tradicionales, no como en 2022, cuando «no arrancó hasta mayo». Este año, «el último minuto se puso caro», de ahí que, seguramente, muchos británicos anticipen este año sus compras.