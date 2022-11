El Ayuntamiento de Santa Eulària ha sacado a concurso las obras para mejorar el abastecimiento de agua potable al barrio de Can Nadal, que ahora está afectado por fugas en la red. Con estos trabajos, con un presupuesto base de 158.000 euros, se instalará una nueva tubería de 1.080 metros de longitud y se renovarán las canalizaciones secundarias, además de 30 tomas domiciliarias, según ha detallado este martes el Consistorio en una nota.

El proyecto abarca las calles Extremadura, Andalucía, País Valenciano y Cantabria, donde se anularán cientos de metros de canalización que, actualmente, transcurren por parcelas particulares. Al pasar por propiedad privada, el Ayuntamiento necesita informar y solicitar autorización a los propietarios cada vez que se produce una avería, de manera que se generan retrasos en las reparaciones.

Las obras para mejorar la distribución de agua potable en Can Nadal, que tienen un plazo de ejecución de 16 semanas. Santa Eulària también aprovechará esta intervención para conectar el barrio con el depósito de agua desalada de Can Guasch para que, en un futuro, los vecinos de Can Nadal puedan recibir suministro de este tanque de almacenamiento.