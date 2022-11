Una usuaria de Cáritas en Ibiza: «La subida de precios de los últimos meses es insostenible»

«Menos mal que soy fuerte mentalmente, porque la situación de los últimos meses habría acabado conmigo», cuenta Brigitte Larouchelle, una mujer francesa, en la cola para conseguir su lote de Cáritas. Tras diez años viviendo en la isla, Brigitte estuvo hace unos meses a punto de irse por el precio del alquiler. «Cuando llegué a Ibiza comencé a trabajar en el campo, pero perdí mi empleo», cuenta. Hace un tiempo tuvo que abandonar su hogar porque no podía pagar el alquiler.

«Pensaba que tendría que irme de Ibiza y no quería, porque esta isla está llena de oportunidades. Una amiga me acogió en su casa un tiempo y después conseguí que algunos amigos me ayudaran para pagar el alquiler, pero la subida de precios es insostenible y no puedo abastecerme solo en el supermercado», cuenta. «Les agradezco mucho a los trabajadores de Cáritas todo lo que hacen, porque son quienes me han secado las lágrimas», prosigue.

Brigitte, sin embargo, es una mujer luchadora y positiva y está segura de que la próxima temporada podrá comenzar a vender su proyecto: «He diseñado un bolso antirrobo para las discotecas. Es un brazalete de tamaño medio que va agarrado al brazo por dos partes y que no hay forma de que te lo roben», cuenta.