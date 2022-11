Una divertida recopilación de las situaciones típicas de la isla que solamente conocen quienes viven aquí del blog ibizaisla.es y otras bitácoras ibicencas.

1. Alguna vez en tu vida has ido a comer un bocadillo de atún y olivas al Mercat Vell. Si no, ya te falta tiempo para ir corriendo. Están riquísimos.

2. Visitas pueblos a los que hace años que no vas (San Mateo, Santa Inés€) solo cuando viene a visitarte alguien de fuera y tienes la sensación de que tú también estás haciendo turismo.

3. Te roban las playas. Sí señor. Los turistas, los chiringuitos y los beach clubs. El residente en la isla cree que es un despropósito que en verano no exista un metro cuadrado de arena para tumbarse tranquilamente.

4.Siempre hay alguien que te llama y te pide "que le busques" un sitio en el que quedarse en pleno agosto porque ha decidido venir cinco días a Ibiza. ¡Si no hay una sola cama libre en toda la isla! Les recomiendas que visiten Teruel.

5. Si no has ido al Bar Costa de Santa Gertrudis se puede decir que no eres de la isla. Casi que no eres nadie.

6. Conoces, y hasta utilizas de vez en cuando, palabras como "mursiano", "guiri" y "peluts".

7.Estabas en contra de la autovía de Sant Antoni pero ahora piensas que ha sido una bendición.

8. La perspectiva sobre la distancia es otra. Sant Antoni de Ibiza está lejísimos, y Sant Josep de Santa Eulària es como viajar al extranjero y te los piensas cien veces antes de hacer el trayecto.

9.Te da mucha lástima que ya no se vean apenas mujeres vestidas con el traje típico ibicenco y cuando eras pequeño te parecían una "antigüedad desfasada".

10. Te pasas la vida explicándole a la gente que no vive en la isla que en invierno no es como Canarias, que aquí hace frío (por no hablar de la humedad) y hay veces que hasta llueve.

11. Nunca estás de acuerdo con la temporada en la que estás. En invierno te aburres y te mueres por ver más vidilla y en verano estás deseando que se acabe para que la isla se quede medio desierta.

12. En invierno te vas de vacaciones a Tailandia o Indonesia y lo más probable es que te acabes encontrando con alguien de la isla. Para que esto no te ocurra el próximo destino puede ser Australia.

13. Cuando pillas el eterno y diario atasco en la carretera de Santa Eulària piensas que para eso vives en Madrid o Barcelona. Y si es miércoles, te flagelas por no haberte acordado de que ese día hay mercadillo en es Canar.

14. Cuando viajas a la península cuentas a todo el mundo lo bien que se vive aquí. Cuando estás en Ibiza le ves todo lo malo. Síndrome de isleño, que se suele decir.

15. Cuando pasas por la rotonda de Jesús no puedes evitar decirle a tu acompañante: "¿ya te has cagao"?

16. Cuando eras joven tenías la luna trasera del coche con un montón de pegatinas de las discotecas. Con la edad ya solo tienes la de 'bebé a bordo'.

17. Haces planes con un mes de antelación para ir a Formentera, cuando está a una hora en barco.

18. Le explicas a todo el mundo que el all i oli de aquí es el auténtico, por eso te repite tres días.

19. En ocasiones, cuando estás fuera de la isla y te preguntan de dónde eres, al oír que de Ibiza te contestan: "¿Y allí qué se hace en invierno?".

20. Te has acostumbrado a llamar Vila a la capital, Ibiza.

