Contar flores para valorar el riesgo de la posidonia en Ibiza

Contar las flores de posidonia para estudiar el riesgo que sufren las praderas como consecuencia del aumento de temperatura del agua. Es el objetivo del programa de monitorización que este fin de semana han iniciado una quincena de buceadores, biólogos y oceanógrafos dentro del programa del Ayuntamiento de Ibiza ‘Viu la posidònia’. «La floración es un bioindicador del cambio climático», apunta Balma Albalat, del GEN-GOB, durante la mesa redonda con la que empieza la jornada, en la que relata que la floración, que deja a la planta exhausta, es una respuesta al aumento de temperatura del agua. Un método de supervivencia con el que busca expandirse. «Estamos muy contentos de profundizar ahora, tras cinco años del programa, en el campo de la investigación científica para tener datos de cómo nos está afectando el cambio climático», indica el concejal de Medio Ambiente de Vila. Jordi Salewski.

Los buceadores contabilizaron el número de flores y de haces de posidonia en cuadros de 25 centímetros cuadrados en la zona del Malví Gros. «A entre tres y siete metros de profundidad», indica Albalat sobre este primer muestreo. «Es hipnótico, ¿verdad?», comenta la bióloga Marisol Torres viendo las fotos y vídeos que los participantes han captado de las praderas. «Muy poca gente ha visto las flores de posidonia», indica antes de que Paulo Peixoto, de Scuba Ibiza, insista en que lo que buscan es conocer «el estado de salud» de la posidonia. «Está debajo del agua, no se ve. Y ojos que no ven corazón que no siente, pero es una parte nuestra y tenemos que protegerla», señala el buzo, que califica de «alarmante» que el agua del mar alcanzara este verano 31 grados. «Estamos preocupados», concluye cediendo la palabra a Xavier Mas, biólogo y fotógrafo submarino, que habla sobre lo difícil que le resultaba hace años ver la posidonia en flor, algo que ahora es mucho más habitual. Lo mismo que encontrarse basura y centenares de toallitas. Tanto él como su hijo Adrià muestran, y explican, imágenes que han capturado de las praderas. Lo mismo que Joan Pereyra, que recuerda sus visitas de infancia a la playa, llena de posidonia y lamenta el daño que causan ahora la suciedad, los vertidos y el comportamiento de los responsables de no pocas embarcaciones.