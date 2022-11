Oro para quienes salvaron ses Salines del cemento

La entrega de las Medalles d’Or del Institut d’Estudis Eivissencs fue una noche para reconocer la labor de quienes lucharon por la defensa de ses Salines. Pero también fue una velada para el recuerdo, las emociones, el vértigo al pensar en cómo seria ese enclave si no se hubiera protegido y para desvelar uno de los grandes misterios de la movilización: quién abrió la puerta de la torre de la Catedral para que los activistas colgaran una enorme pancarta.

«Fue una de las pocas veces en las que el pueblo ibicenco perdió el miedo y gritó con fuerza su deseo de que se protegiera una parte tan importante y simbólica de su territorio», indica Josep Ramon Balanzat tras recoger la Medalla d’Or del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) en nombre de todos los que en 1990 integraron la Coordinadora Salvem ses Salines.

Balanzat, que entonces era «un maestro muy joven», como le define la vicepresidenta del Institut, Fanny Planells, no es el primero en subir al escenario para recibir el reconocimiento. Hace apenas unos minutos que, profundamente emocionados, han recogido la Medalla d’OrAscensión Joaniquet y Carles Costa, mujer e hijo de Pep Costa. Él, persona más visible de la Comissió de Defensa de ses Salines creada en 1977, es quien debería sostener en sus manos, como representante del primer movimiento ciudadano que luchó por el ahora Parque Natural, esa Medalla d’Or. Fallecido de forma repentina el pasado mes de mayo, son su viuda y su hijo quienes recogen un reconocimiento que él conocía y que había aceptado «dejando claro, eso sí, que era para todo el movimiento», matiza el presidente del Institut, Marià Mayans, dirigiéndose al centenar de personas que asisten, en uno de los salones de actos del edificio de la antigua Comandancia, a la entrega de la Medalla d’Or de la entidad. Muchos de ellos, implicados en aquellas batallas contra el cemento y el asfalto, se sorprenden al verse en las imágenes y recortes de prensa que se proyectan en varias pantallas. «Qué melena llevabas», comenta una mujer a su acompañante señalando el monitor, en el que se ve una imagen en blanco y negro de una de las reuniones del movimiento a finales de los 70.

Es la sobrina de Pep Costa, la diputada socialista Sofía Hernanz, quien pone voz, en castellano, eso sí, al galardón a la Comissió: «Estuvieron implicados muchas entidades y muchos hombres y mujeres valientes y de todos ellos es este premio. Con todos ellos tenemos una deuda generacional de gratitud. Y Pep fue uno de ellos. Y para él sería un inmenso honor recoger este reconocimiento en nombre de todos ellos, que protagonizaron una gesta de dignidad y amor a la tierra. Amor a Ibiza», lee Hernanz, cuya voz se rompe por la emoción cuando rememora momentos más personales, como «aquel verano del 77» en el que su tío se metió de lleno en la lucha ciudadana para proteger ses Salines. «Yo y mis hermanos, que por entonces éramos unos niños, tan sólo recordamos a nuestro tío hippy trajinando todo el día en el chalet de es Viver con pancartas, camisetas y panfletos», consigue leer antes de fundirse en un abrazo con la viuda y el hijo de Josep Costa.

« Que nadie piense que urbanizar ses Salines era una amenaza lejana» MARIÀ MAYANS - PRESIDENTE IEE

La velada transcurre entre los recuerdos, el orgullo, el agradecimiento y el vértigo de imaginar cómo serían ahora ses Salines sin esas dos batallas ciudadanas. «Consiguieron que ses Salines pasaran del grave peligro de quedar sepultadas por cemento y asfalto en 1977 a ser declaradas Parque Natural en 2001», destaca el presidente del Institut, que insiste en que no se trataba «de una amenaza lejana». «El proyecto para convertir ses Salines y sus alrededores en una ciudad vacacional para 16.000 personas estaba hecho y había iniciado su camino en el Ayuntamiento. No eran cuatro chalets, eran hoteles de siete y ocho plantas y los estanques cubiertos de cemento», relata antes de describir la dantesca imagen que podríamos contemplar ahora si no se hubiera frenado: «Desde la Sal Rossa y la Xanga hasta es Cavallet, los estanques de Llevant, toda la costa hasta la Punta de ses Portes, la playa de sa Canal y las colinas de Cap des Falcó hasta es Còdols quedaba urbanizado con casas y hoteles. Las playas de sa Canal y es Cavallet quedaban como playas urbanas». De hecho, el presidente asegura a los asistentes que si quiren hacerse una idea de cómo serían ahora ses Salines sólo tienen que darse una vuelta por Empuriabrava donde, asegura, «sepultaron unas marismas». Mayans recuerda que los promotores creían que en Ibiza no encontrarían oposición algo que, señala, dejaron por escrito en uno de los expedientes. «Pero se toparon con una nueva generación de ibicencos con cultura, respeto por la naturaleza y que, sobre todo, habían perdido el miedo», apunta antes de destacar que aquella lucha ciudadana no hubiera conseguido frenar el proyecto sin «la incorruptibilidad del alcalde Josep Tur Serra Coques y de Isabel Martínez de León, que se negaron a dar por buenas todas las ilegalidades que pretendían que firmaran y por lo que fueron destituidos».

« Hombres y mujeres protagonizaron una gesta de amor y dignidad a la tierra» SOFÍA HERNANZ - COMISSIÓ DE DEFENSA DE SES SALINES

El presidente echa la vista atrás. A la recogida de firmas, el teatro en la calle, las jornadas informativas sobre el valor de ses Salines, las manifestaciones y todas las actuaciones que tanto a finales de los 70 como a principios de los 90 y hasta «la plena protección» de ses Salines (como Reserva Natural en 1995 y la definitiva como Parque Natural en 2001) impulsaron la Comissió y la Coordinadora. En una noche de recuerdos, Balanzat rememora «las más de mil pancartas hechas una a una que engalaban los balcones de muchas casas de Ibiza». Y la pancarta que consiguieron colgar de la torre de la Catedral. Lo hicieron tres activistas, detalla el portavoz de Salvem ses Salines, que aprovecha para confesar uno de los secretos mejor guardados de la lucha de los años 90: «Una persona de la iglesia muy comprometida con la historia y la sociedad ibicenca nos abrió la puerta, don Joan Marí Cardona. Siempre comprometido, siempre discreto. que me perdone por decirlo». Los asistentes, espontáneos, aplauden a don Joan, allí donde esté. «Gracias a personas como él, y muchas otras, tuvimos fuerza para tirar hacia adelante aguantando, incluso, insultos y una campaña de descrédito a través de cartas al director. Cuando mis padres abrían el diario por la mañana parecía que estaban desactivando una bomba», ironiza Balanzat, que concluye su discurso dejando un claro mensaje para el futuro: «Los derechos no nos los va a regalar nadie, así que como dice un profeta y músico, Bob Marley, ‘levántate, ponte en pie, lucha por tus derechos’».

« Todo el mundo recuerda las más de mil pancartas que colgaban de balcones» JOSEP RAMON BALANZAT - COORDINADORA SALVEN SES SALINES

No es el único que habla de futuro. Lo hace también la herpetóloga Maria Antònia Cirer, conductora de la ceremonia, que defiende que la lucha «no ha acabado» y que al Parque Natural lo acechan ahora otros riesgos: la masificación, el exceso de coches, las serpientes y los decibelios que complican el día a día de la fauna del parque. Todo lo contrario que las melodías con las que el grupo de cámara del Patronat Municipal de Música del Ayuntamiento de Ibiza cierra la velada. Unas delicadas versiones de ‘La vie en rose’, que no pocos tararean, ‘Nothing else matters’, ‘Viva la vida’, ‘Stand by me’ y, como bis, ‘Bona nit blanca roseta’.