«Conservar no frena la prosperidad»

«Crecemos a costa de no conservar nuestros ecosistemas», aseguró ayer David Alvarez García, fundador y director ejecutivo de Ecoacsa, durante la segunda jornada del IV Foro Marino, celebrado en el salón de actos del Centro Cultural de Jesús. Su exposición, titulada ‘Economía azul, valorando lo invisible’, e incluida dentro del panel ‘Hacia una economía azul’, condensa lo hablado durante la mañana: seguimos empeñados en aumentar nuestro producto interior bruto (en el caso de las Pitiusas, el turismo) aunque nos carguemos (literalmente) el entorno. Sirva como ejemplo el último verano.

Álvarez considera que «no todo el desarrollo económico en el ámbito marino ha estado basado en un crecimiento sostenible» ni en evitar esquilmar los recursos naturales, lo que ha provocado «una grave regresión de la biodiversidad». Así, «mientras el crecimiento económico se ha multiplicado por dos, el capital natural, nuestro hábitat, se ha reducido un 40%. Crecemos a costa de no conservar nuestros ecosistemas».

Su empresa ha estudiado «escenarios alternativos», por ejemplo qué pasaría si se protegiera el 30% del área marina de Mallorca: «Los resultados son sorprendentes: los beneficios económicos anuales serían de unos 200 millones de euros anuales. De cada euro invertido en mantenimiento, se obtendrían siete euros de beneficios para iniciativa privada y publica». El estudio lo publicará la fundación Marilles y analiza la evolución durante 60 años. Eso sí, advierte de que un incremento en la preservación de un espacio conlleva también un aumento del gasto: «Pero son más notables los beneficios. La conservación no frena el avance económico», asegura.

Entre aquellos que han decidido actuar y, de paso, obtener algún beneficio, se encuentra François van den Abeele, fundador y CEO de Sea2See, que fabrica gafas con el plástico extraído del fondo marino. Recicladas y, además, de diseño. Las llevan los ecorresponsables Penélope Cruz y Javier Bardem. Van der Abeele lo llama «una historia romántica de cómo un residuo se transforma en algo glamuroso».

Trabajan con pescadores de Cataluña, de Francia y de Ghana (donde ya han sacado del agua 300.000 kilos) y otros países africanos. Un kilo de plástico extraído con las redes equivale a unas gafas. Vio el negocio cuando a los 45 años compró su primer par y se dio cuenta de que eran de ese material. Empezó con las de sol, siguió con las de vista. Colabora con otras marcas y ya cuenta con 4.000 ópticas en todo el mundo. Cree que, en la actualidad, la marca tiene menos peso: lo que busca el consumidor es contribuir.

También intervino en ese panel Borja Álvarez, coordinador de Medio Ambiente de Red Eléctrica, que destacó que las interconexiones marítimas eléctricas son, precisamente, «economía azul», pues en el caso balear permiten ahorrar «500.000 toneladas de CO2». En Ibiza, los cables cubren ya «el 65% de la demanda eléctrica», lo cual significa que están «posibilitando la transición energética». La planta ibicenca de Endesa, por ejemplo, ya es de gas: «Pero queremos ir más allá, con vistas a 2030. Queremos que además de descarbonizada, se desgasifique y reduzca al mínimo su uso». Así, para dentro de ocho años el objetivo es «duplicar el cableado con una nueva interconexión con la Península». Álvarez avisó de que «no se cumplirán» los planes de reducción de CO2 en estas islas sin esas interconexiones submarinas.

¿Y esos tendidos bajo el mar no dañan el fondo marino? Según Eduardo Maynau, delegado en Balears de Red Eléctrica, «su diseño mitiga los impactos mayores sobre el territorio». No es fácil, explicó, tenderlos: «No sabes qué hay en el fondo del mar», por lo que para analizar el impacto «es necesario realizar primero una campaña marina ambiental», con estudios geofísicos, bionómicos, acústicos, arqueológicos, de navegación y de pesca. No son baratos: cuestan unos 600.000 euros. En tierra firme costaría una cuarta parte, calcula.

Quizás el más claro en su intervención fue Pau de Vilchez, presidente del Comité de Expertos de Cambio Climático de Balears, que ejerció de Pepito Grillo o, quizás, como señaló la moderadora, la periodista Laura Ferrer, de Casandra: augura lo que nos deparará el futuro, aunque nadie le hace (ni a él ni a los demás contertulios) ni caso. La temperatura ha subido 1,2 grados, hay más CO2 que en los últimos dos millones de años, el nivel del mar crece cuatro milímetros por año cuando antes lo hacía uno... «Estamos en tierra incógnita, no tenemos precedentes», advirtió durante el panel ‘Calentamiento global, repercusión sobre los mares y océanos’. El impacto sobre estas islas puede ser grave, especialmente el estrés hídrico al que nos conduce el cambio climático: hay menos lluvias y más evaporación, de manera que «el agua disponible es cada vez menor».

De Vilchez alerta de que «se requieren, ya, planes territoriales insulares sobre el cambio de modelo energético. Y ese trabajo no se ha hecho aún. Eso es una grave irresponsabilidad». Sólo Menorca lleva algo más avanzada esa planificación.

No tiene sentido decir que se actúa contra el cambio climático «cuando se inauguran nuevas rutas de aviones con Estados Unidos»

Y también es preciso, señala, actuar en transporte. Para el terrestre hay soluciones. Para los barcos, es difícil, pero algo hay. Pero para los aviones, «es imposible», pues «no hay alternativa tecnológica para mantener los vuelos existentes actualmente». Habrá pues que «reducir» tantas conexiones aéreas, lo cual afectará al actual modelo económico, que habrá que modificar, indica. En ese sentido, dio un tirón de orejas a los responsables políticos y turísticos de estas islas: no tiene sentido decir que se actúa contra el cambio climático «cuando se inauguran nuevas rutas de aviones con Estados Unidos».

Cristina Linares, catedrática de Ecología y experta en gorgonias, lleva observando cómo el calentamiento global afecta a mares y océanos desde que en 1999 empezó su tesis, sobre la ecología de los corales mediterráneos. Entonces no se percibían esos cambios. Ya sí. Incluso su investigación se ha centrado en el impacto de las olas de calor, «cada vez más intensas». Entre 2015 y 2019 se produjo la «frecuencia más elevada de mortalidades por esas olas», que afectaron a más de 50 especies: «No hay organismo que se salve», alerta. Los peces se mueven a más profundidades o latitudes más frías. Pero las gorgonias no pueden desplazarse, de manera que en lugares como Cabrera han desaparecido hasta profundidades de 45 metros, 10 más al fondo que antes de que el agua se recalentara tanto. Ante este panorama, la científica aboga «por crear reservas marinas, pues los impactos son más fáciles de gestionar localmente».

«Vivimos una situación de emergencia», clama Xisco Sobrado, coordinador del GEN en el área marina, que ha analizado la regresión de las praderas de posidonia en Ibiza. «No se adoptan las medidas para abordarla. Los gobernantes fallan. No acaban de entender la actual situación de emergencia. No hay políticas creíbles para no pasar de 1,5 grados». Su recomendación es «decrecer turísticamente».

¿Cómo acabar con la pesca ilegal?

‘Una alianza balear para acabar con la pesca ilegal’, se titulaba la primera ponencia de la mañana, pero bien se podría haber llamado ‘Quién le pone el cascabel al gato’. Tras un primer estudio en el que se detectó esa práctica, al parecer bastante común, se inicia ahora un diagnóstico a partir de entrevistas que Inma Saranova, directora de IbizaPreservation, confía en que acabe, por ejemplo, en una campaña de concienciación para que la restauración se involucre y el pescado que sirva tenga trazabilidad, que se sepa que es legal. El problema es la oposición de algunos sectores a colaborar.