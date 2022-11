Obras en el helipuerto del Hospital Can Misses

Can Misses tiene previsto hacer obras de mejora en el helipuerto del hospital, explicó ayer Mar Rosselló, directora de Gestión y Presupuestos de Salud, que señaló que el proyecto está ya redactado y únicamente falta licitar las obras. La del helipuerto es una de las actuaciones previstas dentro del plan de infraestructuras y tecnología para el Área de Salud pitiusa, que contempla una inversión de unos 40 millones.

Ésta no es la única obra que afecta al Hospital Can Misses y que Rosselló enumeró. En el viejo edificio: quirófanos, red de pluviales, almacén de farmacia y unidad de control de gestión. En el nuevo Can Misses: bloque quirúrgico, creación de un segundo box de paradas en Urgencias y ampliación del área de microbiología y fertilidad.

La responsable de Gestión y Presupuestos recalcó que la gerencia del Área de Salud pitiusa ha destinado este año «más de un millón de euros» a pequeñas inversiones, muchas de ellas de tecnología, como ecógrafos o torres de laparoscopia. Además, señaló que gracias a los fondos europeos el Hospital Can Misses contará a partir del próximo mes de marzo, si se cumplen las previsiones, con un segundo TAC.

En cuanto a las actuaciones en las instalaciones de Atención Primaria Rosselló recordó que Salud está a la espera de que Santa Eulària ceda un terreno para ampliar el centro de salud, cuyo plan funcional ya está redactado. Otras de las actuaciones previstas dentro de este plan y que ya se anunciaron la semana pasada en Mallorca son la ampliación de la unidad básica de salud de Puig d’en Valls, «obsoleta en instalacionesy dimensiones» y la construcción del nuevo centro de salud de es Viver. El edificio está presupuestado en casi 13 millones de euros y contará con una superficie de más de 6.100 metros cuadrados,