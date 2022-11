La línia d'autobús L19, que uneix Santa Eulària i Sant Antoni, per primera vegada operarà també a l’hivern.

El servei d’autobús d’Eivissa ha començat la temporada d’hivern amb més horaris i freqüències de les línies L15 i L41, a més de la L19, i ha reforçat les línies L2, L26, L38, L42 i L50.

D'altra banda, el Departament de Transports del Consell Insular d’Eivissa informa que la línia d’autobús L14 no ofereix les parades H. Algarb i H. Garbi per les obres que executa l’Ajuntament de Sant Josep a la Platja d’en Bossa. A més, es recorda que els treballs de Red Eléctrica as Puig d'en Valls han obligat a modificar els itineraris de les línies d'autobús 12A i 12B: la L12A no fa les tres parades després des Camí Vell (Ciutat Jardí, Can Cisterna i Mobles La Fàbrica) i la L12B no podrà realitzar el recorregut entre Jesús i es Puig d'en Valls.