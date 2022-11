Empiezan los trabajos para asegurar los ventanales del colegio Can Raspalls

Operarios del Ayuntamiento de Sant Josep iniciaron ayer las obras para asegurar los marcos de los ventanales del colegio Can Raspalls, en Sant Jordi, según confirmaron tanto el Consistorio como la Asociación de Madres y Padres del centro educativo. De esta manera, se cumple el calendario de actuación que pactaron conjuntamente la dirección del centro y la Apima con el Ayuntamiento y la conselleria de Educación.

En esta reunión, se acordó que el Ayuntamiento realizaría una intervención de emergencia para solventar el problema con las ventanas del colegio de Can Raspalls y que se asegurarían sus marcos metálicos, siguiendo el informe realizado por los técnicos del Ibisec -Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales-.

Esta actuación se ejecuta para dar respuesta a las reclamaciones de los padres de los alumnos del centro, que habían mostrado su preocupación por el peligro que supone la deficiente instalación de la carpintería de aluminio de los ventanales del edificio, ya que hasta tres de ellos se han salido de sus guías. Incluso una de las ventanas de un aula cayó durante una clase sobre un alumno de Infantil, aunque el profesor reaccionó a tiempo e impidió que el niño sufriera lesiones.

Así, según explicó una portavoz de la Amipa a este Diario, ayer mismo los operarios ya empezaron a instalar un sistema para que, en el caso de que una ventana salte de sus guías, ésta no caiga al suelo.

Esta intervención se realiza en paralelo al inicio de la licitación, por parte de la conselleria de Educación, del proyecto que comportará la sustitución de todos los elementos defectuosos del centro. Una tramitación que será más larga y supone una mayor recorrido burocrático.

Según informó un portavoz del Ayuntamiento de Sant Josep, la intervención en Can Raspalls no tiene un presupuesto previo ya que se trata de una actuación de emergencia. Aunque se prevé que las obras no duren más de una semana, desde el Consistorio no quisieron precisar el plazo exacto de finalización de los trabajos.

El pasado 21 de octubre, decenas de alumnos del colegio Can Raspalls acudieron con casco a las clases como forma simbólica de protesta ante las deficiencias de las instalaciones del centro escolar.