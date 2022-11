Aparecen restos de la primera muralla de Dalt Vila donde estaba previsto ubicar el spa del Parador de Ibiza

Las obras del Parador que se está habilitando en el antiguo Castillo de Dalt Vila han dejado al descubierto un hallazgo arqueológico del primera magnitud: un lienzo de la muralla de la fortificación del recinto primitivo, y que los técnicos del Consell de Ibiza fechan cronológicamente no posteriores «a la Antigüedad tardía». O sea, o púnica o romana.

Lo que debería ser una magnífica noticia, en cambio, ha provocado una nueva tormenta política, en este caso entre el Ministerio de Turismo y el Consell de Ibiza. El problema radica en la ubicación de la sala de máquinas de la piscina y el spa del Parador, que en el proyecto de Turespaña afecta a estos restos monumentales. El pasado 27 de octubre, la Ciotupha (Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Históricoartístico del Consell) emitió un informe desfavorable sobre la ubicación de esta sala de máquinas.

Un informe que no ha gustado al Ministerio de Turismo, que ayer mismo envió una respuesta al Consell de Ibiza advirtiendo de que el informe negativo de la Ciotupha «pone en peligro la viabilidad del Parador». Simultáneamente a este envío, el Ministerio filtró también su contenido a un medio de comunicación, lo que ha provocado el enfado de la institución insular. «Esto es una forma de presión que no puede ser», explicó ayer a Diario de Ibiza la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Sara Ramón, «nos quieren presionar mediáticamente dando a entender que nosotros queremos parar el Parador y eso no es así». Ramón recuerda que el Consell no puede ignorar el informe técnico ya que «sería pedir que prevariquemos, y eso son palabras mayores», y pidió «lealtad» entre las instituciones.

Las máquinas del spa

El cogollo del nuevo problema radica en la ubicación de la sala de máquinas de la piscina y el spa. La propuesta inicial de los técnicos de Turespaña ya obtuvo un informe negativo inicial de la Ciotupha el pasado día 6 de julio, en el que se asegura que «esta instalación afecta gravemente el patrimonio, se tapan restos arqueológicos importantes, y además, son habituales y previsibles vibraciones de la maquinaria, fugas de líquidos tóxicos, etcétera». Por lo tanto, ofrecía otro espacio donde ubicar esta instalación.

Esta alternativa fue rechazada por Turespaña al considerar, por un lado, que «la maquinaria se colocará sobre Silentblocks de poliuretano que absorberán vibraciones y que en la depuración del agua por electrolisis salina no se utilizan productos tóxicos», y que la alternativa propuesta por el Consell «dificultaría el acceso a la piscina e invalidaría su normal funcionamiento».

La alternativa de Turespaña pasa por el pragmatismo de que ‘si quieres una tortilla, tienes que romper los huevos’. O es lo que se deduce de esta frase de su informe: «Queda patente que todo el subsuelo del Parador es un rico vestigio arqueológico y que seguir buscando alternativas (…) es hoy por hoy inviable».

Por lo tanto, propone realizar «la documentación textual y gráfica a través de un levantamiento digital en tres dimensiones, lo que permitirá su futura musealización en el centro de interpretación del propio parador».

Una alternativa que no convence a la Ciotupha, que en el informe del 27 de octubre se reafirma en su criterio y reitera su informe desfavorable ya que «la propuesta de instalación de la sala de máquinas de la piscina oculta los hallazgos arqueológicos e imposibilita que posteriormente se puedan museizar». Considera que los restos son de gran importancia «no solo científica, sino monumental» y propone «la sala de instalaciones de la piscina en la banda (sic) de mediodía puesto que la roca aflora y, presumiblemente, no hay restos arqueológicos de esta magnitud».

A favor de museizar

«En el Consell hemos agilizado al máximo los trámites», explica la consellera Sara Ramón, «lo que no podemos hacer de ninguna manera es contradecir a una comisión técnica de patrimonio». Ramón recuerda que la Ciotupha ha propuesto una alternativa para ubicar la sala de máquinas y que fue rechazada por Turespaña, y que todo los miembros de la ponencia de patrimonio se desplazaron hasta las obras del Parador para comprobar in situ el valor de los hallazgos: «Fueron y dijeron que lo que hay es muy importante, y que se debe museizar».

Ramón insiste en que el problema se centra únicamente en la sala de máquinas, ya que «la piscina ya está hecha». «Creo que gracias al trabajo de la Ciotupha tendremos un Parador-Museo», y reiteró que este informe negativo no supone un freno a las obras: «La propuesta que hacemos para soterrar la maquinaria es plenamente compatible con el Parador».