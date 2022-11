La «anomalía térmica» provoca la proliferación de moscas en Ibiza

Primer día de noviembre. Calor tórrido. Seguimos llevando ropa ligera, camisas de manga corta, bermudas, vestidos de tirantes. Como en verano. Y en los restaurantes al aire libre los comensales espantan sin parar las nubes de molestas moscas que se posan en sus narices, orejas y manos, o hasta en los chopitos y en las patatas bravas. No, no es normal, es algo tan inusual para esta época como que los almendros florezcan (que lo hacen algunos) y que de sus ramas surjan brotes verdes. Los árboles, sobre todo los frutales, han enloquecido, pero los insectos también. Bienvenidos a la Ibiza «tropical», donde «la anomalía térmica» ha multiplicado los ciclos vitales de los bichos de seis patas, como las cucarachas (que también están adquiriendo tamaños tropicales).

«Se ha detectado en toda la isla una abundancia muy grande de moscas que está causada por la anomalía climática y térmica tan bestia que se está produciendo», explica Jaume Estarellas, técnico de Medio Ambiente del Consell de Ibiza. Ha sido, asegura, un año «muy raro». Desde la primavera, «cuando hubo poca insolación, con días muy nublados y mucha niebla, y en la que llovió bastante». Hizo poco sol, lo cual provocó que «se ralentizara» la génesis de insectos hasta casi finales de mayo: «Pero de pronto se produjo una explosión muy grande... que se paró en seco por el fuerte calor estival». Ese parón fue la entrada en la «fase de resistencia» de los insectos, capaces de vivir en condiciones ambientales extremas al adoptar ese tipo de estrategias: «Si son desfavorables, los adultos hacen una puesta de seguridad y mueren. Muchos de esos huevos son resistentes en condiciones muy adversas. Y cuando vuelven a ser buenas, salen todos de golpe. Funcionan a picos. Que hace buen tiempo, explosión. Que es malo, desaparecen».

«Todo se paró» en la pasada época estival, cuando Ibiza parecía la sabana africana. Pero al final de esa estación «se produjeron dos picos, ambos con mucho calor y con mucha lluvia. El segundo es el actual: ahora las temperaturas son muy elevadas para estas fechas y, además, hay mucha humedad. Eso es lo que ha provocado que haya una explosión brutal de moscas. Y de otros insectos, ojo». Entre septiembre y principios de octubre, que fueron «muy lluviosos», la isla recibió «una media de 200 a 300 litros». Lo de la lluvia «es normal», pero que en vez de descender luego las temperaturas, estas subieran, no: «Es como si estuviéramos viviendo en el trópico».

De ahí que abunden actualmente el mosquito tigre y las moscas domésticas, cuya larva «se desarrolla en entornos húmedos, no en el agua. Por ejemplo, en restos orgánicos o de vegetación. Ponen allí los huevos, de los que salen primero las larvas y luego las moscas». Al no llegar el frío y combinarse el calor con la humedad, se han multiplicado esos ciclos: «Ha habido ocho generaciones (de huevo a adulto), cuando en esta época lo normal es que haya menos de la mitad».

Muchísimas domésticas, pero también muchas moscas de la fruta, la Ceratitis capitata: «Ahora, con temperatura alta y sin frío por la noche y con humedad, van a todo trapo», describe Josep Lluís Joan, técnico de Promoción de la Calidad Agroalimentaria del Consell de Ibiza. «La Ceratitis capitata pica el fruto que está madurando, desde naranjas a mandarinas, que ya han empezado a dañar. Con este calor y humedad, están proliferando a toda marcha, cuando debería haber muchas menos en esta época». La actual temperatura es ideal para que se multipliquen exponencialmente, ya que «alarga sus ciclos; es una condición óptima, les va de maravilla».

Si no llega el frío

También se ha producido un subidón de Bactrocera oleae, la mosca que ataca la aceituna: «El verano fue tranquilo debido a las altas temperaturas y a la baja humedad, que las mantuvieron a raya. Pero su población ha explotado después de las lluvias». Afortunadamente, ha coincidido con la recolección de la aceituna, de manera que no podrá dañar a la de por sí mermada producción de este año, que, de media, ha caído un 40% en la isla, y hasta un 99% en algunas fincas, como la de Can Rich. «Es más delicado —alerta Joan— lo que podría ocurrir con las cosechas que están por venir si no llega ya el frío».

«En un noviembre normal esto no pasaría. Esto es excepcional», apunta Pep Mayans, gerente de Agroeivissa. «Pero llevamos ya varios años —añade— en que esto empieza a ser habitual. Este año creo que ya van por la novena generación [el ciclo de la mosca de la fruta, que necesita entre 21 y 30 días para que del huevo se pase al adulto], cuando normalmente deberían ir por la quinta o sexta. Cada año, conforme hace cada vez más calor, aparecen más generaciones». Así, este otoño, de septiembre a noviembre, «se han producido dos generaciones extras de moscas de la fruta», una plaga que, a partir del noveno mes del año, «si no desaparece, sí debería menguar o ser menos viable». Que no ha sido el caso.

Las perforadoras de los cítricos

La Ceratitis capitata, que prolifera ya en Eivissa, según aseguran varios agricultores, puede provocar graves daños en los cítricos. Ese insecto, en cuanto detecta una naranja o mandarina madura, se posa sobre ella, curva su abdomen, apoya su ovipositor y «presiona con la punta» sobre la piel hasta «perforarla», para así inocular sus huevos. Cada hembra deposita una media de uno a ocho huevos por puesta, que pasados más de dos días, según la estación, eclosionan. Entonces, según cuenta J.Pedro Ros Amador en una hoja divulgativa sobre la mosca de la fruta editada por el Ministerio de Agricultura, «las pequeñas larvas penetran en la parte profunda del fruto y horadan la pulpa con sus mandíbulas». Esa vida larvaria «se prolonga» de 11 a 13 días. Luego saltan, literalmente, al suelo, donde se dispersan, se entierran varios centímetros y se transforman en pupa. Hasta que vuelva el calor.

Su «ataque» comienza en invierno: primero a naranjas y mandarinas, de donde la segunda generación salta «a los albaricoques en primavera». Al comenzar el verano, surge la tercera generación, que afecta a los melocotones. En agosto se desarrolla la cuarta, que ataca a «los melocotones o a las peras». La quinta generación «tiene lugar en septiembre» y daña a melocotones, higos y caquis, y comienza a picar las naranjas y mandarinas aún verdes. El autor habla de una sexta generación en octubre sobre uvas y melocotones tardíos, chumbos, naranjas y mandarinas «si la temperatura se mantiene templada». Incluso se puede desarrollar una séptima generación en las mandarinas y naranjas». En Eivissa ya se va por la novena generación. En Canarias calculan que han aumentado un 50%.