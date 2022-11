El conseller balear de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha acusado esta mañana en el Parlament balear al presidente del Consell de Ibiza y diputado del PP, Vicent Marí, de «insultar y mentir» a los ciudadanos por no haber presentado ningún proyecto para la impulsar la movilidad sostenible en la convocatoria de este año del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), también conocido como ecotasa, y luego votar en contra del reparto por no haber obtenido fondos para ello. «Debería pedir disculpas», ha dicho Negueruela, en respuesta a las críticas de la diputada menorquina del PP Salomé Cabrera por el reparto de los fondos del ITS.

«Qué casualidad, el Consell de Ibiza presentó cinco proyectos no consensuados con el Govern y ninguno de movilidad, porque no quiso hacerlo. El presiente debería explicar a la ciudadanía por qué no presenta proyectos para movilidad si los considera tan importantes y sí otros cinco. Los habla con el Govern y no pierde ni un segundo en presentar ni registrar un proyecto de movilidad», ha subrayado Negueruela. Por su parte, la diputada del PP lamentó que el Govern utilice una vez más el reparto de los fondos del ITS para «cuadrar sus cuentas», cuando «muchos proyectos deberían ser financiados con fondos propios de la Comunitat Autònoma o el Estado», y «ha ninguneado a ayuntamientos y consells», en referencia sobre todo al de Ibiza. «Han aprobado partidas generosas sin concretar, desoyendo reivindicaciones como la reiterada petición del Consell de Ibiza sobre movilidad sostenible. Da igual lo que le digan, usted va a lo a los suyo», ha insistido. Acto seguido, Cabrer ha remarcado que «defender los intereses de los ciudadanos como ha hecho el Consell de Ibiza o los alcaldes del PP no es politizar el voto, sino hacer uso de la democracia y denunciar que este ha sido un reparto injusto e ideológico». En su réplica, el conseller ha recordado que el malestar de los alcaldes se circunscribe a los diez del PP, ya que la Federació d’Entitats Locales de Balears (Felib), que es el organismo que representa a todos los ayuntamientos de las islas, votó a favor del reparto de la ecotasa, al tiempo que ha remarcado que los acaldes del PP se hicieron «una foto rápida» para evidenciar su oposición, cuando algunos de ellos han recibido fondos del impuesto, como el caso de Sant Joan: 1,7 millones para un depósito regulador de agua desalada. En la comisión que decide el reparto de los fondos de la ecotasa sólo hubo un voto en contra, el del Consell de Ibiza. Negueruela ha destacado que, en los siete años en que se aplica este impuesto, nunca se había recibido un sólo voto en contra y ha recalcado que entidades que acostumbraban a evidenciar su oposición, en esta ocasión o se han abstenido o incluso han votado favorablemente. «Hay abstenciones que son atronadoras», le ha replicado la diputada menorquina del PP. Los proyectos presentados por el Consell Los proyectos que el Consell de Ibiza ha presentado este año a la convocatoria de la ecotasa son la segunda fase del Palacio de Congresos de Santa Eulària, la segunda fase de un proyecto de protección y recuperación del medio natural de Ibiza, equipamientos temporales para servicios de emergencias y fuerzas de seguridad del mar, la restauración de los vitrales del ábside de la Catedral para el Obispado de las Pitiüses, el proyecto de la escuela de música de Santa Eulària, la reforma y mejora del matadero de Ibiza y el depósito regulador de agua desalada para Sant Joan, el único que ha sido seleccionado.