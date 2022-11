Laura, madre de Ilan, el niño que sufría acoso escolar en Ibiza y se suicidó: «Mi mensaje era: si te pegan, díselo al docente»

Alan, Laura, Alejandro, Óscar, Kira e Ilan. Estos seis niños y niñas, que sufrían acoso escolar, decidieron acabar con su vida. «No os olvidamos», decía una mujer del medio centenar de personas, vestidas de negro y portando velas, que han recorrido este martes por la tarde la avenida de España de Ibiza en una manifestación en contra del acoso escolar y en cuya cabecera portaban un cartel con el rostro de las seis jóvenes víctimas, con el lema: «Si tú no actúas, ellos se matan».

Uno de ellos, Ilan Barbosa Moreno, de 11 años, se suicidó hace poco más de tres años. Su madre, Laura Moreno, recuerda que el caso de la trágica muerte de su hijo «se cerró en tres días» sin consecuencias. Entonces, ella aseguró a la jueza que lo que había conducido a su hijo al suicido fue «un presunto caso de acoso escolar» en Sant Antoni. Ahora, que tiene «más fuerzas» y ve a sus otros dos hijos «bien psicológicamente», intenta que se reabra el caso, pero reconoce que le está resultando «muy complicado». En marzo recurrió a los servicios de un abogado de oficio y también presentó una denuncia en la Guardia Civil, pero aún no ha recibido ninguna respuesta. «Como ciudadana creo que tengo derecho a demostrar que en ese centro hubo un presunto caso de acoso escolar que llevó a Ilan a este trágico final. «Espero que a ningún otro niño le pase lo mismo. Y que, por favor, los profesores estén atentos y que si les dicen que les están pegando, actúen», destacó.

Laura ha explicado los problemas de acoso que sufrió su hijo Ilan, en una rueda de prensa junto con la presidenta de la asociación NACE-No al Acoso Escolar, Carmen Cabestany, que es la que ha convocado la manifestación de Ibiza, una más de todas las previstas en distintas ciudades de España donde se ha producido el suicidio de un niño víctima de acoso escolar. La finalidad es la de visualizar «la dimensión de este problema». «No sólo se falla en las escuelas, también en las familias. Solucionar este problema es una cosa de todos», ha resaltado Cabestany.

También ha lamentado que sólo el Parlament de Catalunya haya aprobado el decálogo de medidas de «sentido común» que plantea su asociación para combatir esta lacra, pero que, lamentablemente, no se aplica en los centros educativos. Ha llamado a la puerta del Congreso de los Diputados, de la Junta de Andalucía, Balears, el País Vasco, y nada. «Ni izquierda ni derecha, ni arriba ni abajo. Todos los políticos manifiestan interés y voluntad, pero se deben a sus partidos, que tienen servidumbres y conflictos de intereses».

Laura ha recordado que Ilan era un niño con «muchos valores» y que el mensaje que ella le transmitía era siempre el mismo: «Si te pegan, díselo al docente. Tú no lo hagas [pegar] porque si no, perderás la razón. Y no se hizo nada», lamentó.

Cuando el niño empezó a contar a su madre que en el colegio sufría agresiones, Laura informó de ello al docente tutor a través de la agenda escolar, pero cuando se agravó la situación tuvo varias reuniones en la escuela, en las cuales, según ha señalado este martes, le decían que era Ilan el que «molestaba y no quería estudiar». Laura ha explicado que el niño «dejó de hablar», que le abrieron un expediente de trastorno de déficit de atención e hiperactividad cuando era «tranquilo y sociable». También cambió su comportamiento en casa: «Se hacía pipí en la cama, tenía tics nerviosos y estallaba sin motivos de frustración». Al final, le trasladó a otro centro, pero en un encuentro de diferentes escuelas en el cine, se reencontró con los niños «abusadores», según Laura, e Ilan sufrió «un ataque de ansiedad». El niño «tampoco quería denunciar por miedo». Tres semanas antes de su suicidio, Ilan fue víctima de nuevo de acoso en un campo de fútbol.

Incremento de casos en Ibiza

Por su parte, antes de la manifestación, Cabestany ha destacado que el suicidio es «la primera causa de muerte» entre los jóvenes, y no sólo afecta a adolescentes, sino también a «niños de ocho y nueve años». La presidente de NACE estima que el 25% de los niños sufren acoso escolar y entre el 5 y el 10% de «alta intensidad».

Isabel Ronda, presidenta de la Asociación de Acoso Escolar de Ibiza y Formentera, ha explicado que actualmente su organización, que cuenta con un psicólogo y un abogado mediador, atiende nueve casos en Ibiza y uno en Formentera. «Desde el pasado mes de enero se ha visto un incremento de casos», ha advertido, al tiempo que ha dicho estar «muy enojada» porque «muchas veces no se toman medidas porque [el acosador] es hijo de... o familia de... Me duele mucho que la gente mire hacia otro lado», ha subrayado.

Me duele mucho que la gente mire hacia otro lado Isabel Ronda - Presidenta de la Asociación de Acoso Escolar de Ibiza y Formentera

Asimismo, una joven de 19 años ha explicado el acoso y las agresiones de compañeros de estudios que ha sufrido en Catalunya, y la pasividad de la Universitat de Vic ante sus denuncias.