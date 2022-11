El secretario general de la FSE-PSOE y candidato socialista a la presidencia del Consell de Ibiza, Josep Marí Ribas, ha desmentido que el presidente del Consell ibicenco Vicent Marí pidiera fondos al Govern para el transporte público de Ibiza.

"Para ser presidente del Consell se tiene que trabajar algo más, y no solo ir a algunas reuniones y hablar de algunas cosas", ha criticado Marí Ribas. "Se tiene que hacer trabajo, y cuando se pide dinero por el transporte, se tienen que hacer los trámites necesarios para que lleguen estas peticiones, y esto es lo que no ha hecho Vicent Marí", ha manifestado el secretario general socialista, insistiendo que el Consell no presentó ningún proyecto de movilidad a la convocatoria del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS).

El secretario general del PSOE ha recordado en un comunicado que hay un Reglamento que regula los plazos y la forma de presentación de proyectos a la convocatoria para recibir financiación del ITS, como siguió el mismo Consell presentando otros proyectos, como el de la segunda fase del Palacio de Congresos de Santa Eulària. Pero para la mejora del transporte público, Vicent Marí no presentó "absolutamente nada", ha recalcado el socialista.

"Falta de rigor y de profesionalidad"

Marí Ribas califica de "falta de rigor y de profesionalidad" la actuación de Vicent Marí, puesto que "las peticiones de financiación se tiene que realizar siguiendo los trámites reglados".

Marí Ribas ha insistido que "os socialistas de Ibiza están "muy preocupados" por la situación del transporte público en la isla de Ibiza y, sobre todo, de la gestión que hace Vicent Marí durante este mandato en el Consell", puesto que "no se han licitado las nuevas concesiones".

"Tenemos un transporte público nefasto y, por lo tanto, habremos perdido un mandato entero que hubiera podido ser aprovechado para mejorar un transporte importantísimo para dar servicio a la ciudadanía", ha afirmado Marí Ribas.

"A pesar del dinero que tiene el Consell", ha destacado Marí Ribas, Vicent Marí no ha sido capaz de hacer una "transformación del transporte".

"Vemos unos vehículos viejos, dejados, que hacen mucho humo, vemos necesidades de más frecuencias y de más líneas, y los ciudadanos no cogerán el transporte público si no hay un buen servicio", ha señalado el socialista.

El candidato del PSOE a la presidencia del Consell ha considerado que "se tienen que hacer grandes inversiones y grandes ideas" y que "sobre todo, se tiene que trabajar, y Vicent Marí no trabaja por el transporte público de la isla de Ibiza".