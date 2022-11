El día que los cementerios de Ibiza huelen a pintura y limpiacristales

Desde la misma puerta de entrada al cementerio de Sant Antoni ya huele a limpiacristales y a pintura, igual que en los camposantos de Sant Agustí y Sant Josep. También llega la fragancia de los crisantemos y de los claveles, pero no con tanta intensidad como lo hará hoy, día de Todos los Santos. No son aún las nueve de la mañana y Aída Rodríguez ya está, pincel en mano y subida a una escalera, poniendo a punto los nichos de Sant Antoni con pintura blanca Titanlux y cepillo grueso. Son los últimos retoques antes del gran día, que su empresa, Aurens, viene preparando desde agosto, cuenta Rodríguez, que se afana para que todo esté «bien limpio» y por «ayudar a la gente» que visita el lugar. Por ejemplo, les echa una mano para abrir las puertecillas acristaladas de los nichos, pues no son pocos los que pierden esas pequeñas llaves. Ella tiene una maestra. «Lo que más me agradecen es que esté todo limpio, el suelo y las tumbas».

Y de esa limpieza hablan todos los presentes a esas horas: «Ahora parece un jardín, de lo bien arreglado que está todo», señala Catalina Marí, a la que se le caen una lagrimillas («son muchos recuerdos») mientras limpia el nicho de su madre, Catalina Marí, a la que visita de vez en cuando durante todo el año («La llevo en el corazón»). Hoy volverá («no podría faltar»). Marí llega «pronto» para poder coger una de las seis escaleras (según cálculo de la encargada) que hay a disposición del público: «Si llegas más tarde, están ocupadas y es difícil conseguir una». Huele a pintura porque no sólo Rodríguez da manos y manos de Titanlux. También otros familiares de los difuntos repasan los bordes de los nichos mientras dejan como la patena lápidas y cristales o cambian las flores artificiales por otras naturales, que una vez marchitas, dentro de unas semanas, volverán a sustituir por otras de plástico. A esas horas, y con ese mismo cometido, acaba de llegar Jutta Uhl con su hija y sus dos nietas: «Para limpiar, pero también para que las pequeñas conozcan dónde está parte de su familia». Lleva en la mano un envase de plástico cargado con vinagre, además de flores de plástico «para que aguanten». «El problema -añade- es que cada dos por tres nos las roban». Quienes sobre las 9.30 horas llegan a Sant Agustí se topan con media docena de escaleras, escobas y recogedores justo en el pasillo de entrada. Y hay más en el resto del recinto, hasta un total de unas 20 escaleras (y plataformas), otra veintena de escobas de mango de madera (la mayoría, nuevas) y la misma cantidad de recogedores (también recién comprados). Lo mismo sucede en Sant Josep y, según Guadalupe Nauda, también en el de Sant Francesc, explica la edil de Promoción Social y Cementerios, así como próxima candidata de Unidas Podemos a la alcaldía de Vila. Nauda ya se encuentra a esas horas en el cementerio de Sant Josep, donde ha dedicado un muro para el duelo perinatal. Allí, los familiares podrán poner velas y recordar a las criaturas fallecidas durante el embarazo o en los momentos previos o posteriores al parto. En esa pared (recién pintada de blanco, impoluta) se irán colocando pequeñas mariposas metálicas que, según se miren, se verán de color azul o rosa: «Cada vez hay más padres que reclaman este tipo de espacios para poder sobrellevar la pérdida de sus hijos», explica Nauda, que «tenía ganas de crear este lugar hace tiempo». De momento no hay ninguna petición para colocar la primera mariposa. La edil confía en acabar también, antes de que concluya su mandato, la construcción de baños tanto en Sant Josep como en Sant Agustí, así como la conexión a la red de agua de ese último camposanto (ahora la recibe de pozo). Entre sus asignaturas (aún) pendientes figura habilitar un depósito de cadáveres en el municipio: «Mi intención es hacerlo en el cementerio de Sant Francesc, mediante el acondicionamiento de los almacenes. Se trata de una obligación legal para, por ejemplo, depositar los restos que se extraigan de los nichos, a la espera de que los familiares dispongan». Tras ser publicado el anuncio correspondiente en el BOE, si nadie se hace cargo de esos huesos, van a parar a una fosa común: «Que tampoco hay», admite la concejala. Es decir, es otro asunto por resolver. Lo que sí hay ya en Sant Francesc, pero aún no ha podido ser utilizado, es una sala de velatorios. «Falta el permiso de Sanidad». Nauda recuerda que «será el primero público de Ibiza». En Sant Josep huele también a Cristasol, pero menos, asegura Nauda, que el pasado fin de semana, cuando se adelantaron las visitas de familiares para adecentar las tumbas: «Vino tanta gente que tuve que pedir a unos pintores que hicieran en otro momento su trabajo». Para que no les molestaran, para que les dejaran depositar en paz sus flores. Algunos, cuenta, se metían dentro de sus capillas particulares, donde encendían un pitillo y parecían conversar plácidamente con sus difuntos antepasados. En Sant Agustí se estrena, además, un espacio de enterramiento para musulmanes, concretamente para 10 tumbas, que serán orientadas hacia la Meca En Sant Agustí se estrena, además, un espacio de enterramiento para musulmanes, concretamente para 10 tumbas, que serán orientadas hacia la Meca. La comunidad islámica española solicitó que se habilitaran esos espacios durante la pandemia, explica Nauda, porque en esa época les fue imposible repatriar (como suelen hacer) a sus fallecidos. Normalmente, los difuntos de esta religión son envueltos en una sábana y enterrados en tierra. La edil explica que esta última condición no podrá darse, pues las normas sanitarias españolas obligan a que los cuerpos estén dentro de un féretro. El domingo sacaron de su ‘garaje’ el carro des morts de Sant Agustí, por cuyas ventanillas escurría el rocío al amanecer. Instalado en un claro del cementerio, permanecerá allí hasta mañana (día de los Fieles Difuntos). Los vecinos lo adquirieron en 1954 mediante colecta popular (hay una placa con sus nombres) después de que en varias ocasiones no hubiera suficientes brazos para trasladar un cadáver. Adquirido a unas señoritas bien de Vila que lo usaban para pasear, allí se metió el rumbero Peret en la película ‘360º’, de Valerio Lazarov, el rey del zoom. En ese camposanto no sólo olía ayer a limpiacristales: además, alguien se dejó uno el fin de semana en la repisa de uno de los nichos, justo encima de uno en el que hay un Volkswagen amarillo de juguete. Al lado, María Torres Ribas indicaba a Olaria Duarte, su acompañante, cómo poner a punto el nicho donde reposan su marido y su suegro. Torres llevó ayer un par de ramos de flores naturales, compuestos por rosas, claveles y crisantemos, que pasados unos días sustituirá por los de plástico. Cada mes les hace una visita: «Y también por su santo», por san José, nombre que ambos comparten. Si de algo no se podrán quejar en ese recinto ni en el de Sant Josep es de que falten escaleras, escobas y recogedores, que aguardan en formación en los pasillos. En uno de ellos está Toni Marí, que limpia la lápida de mármol de sus abuelos y padre y que, por indicación de su madre (que es posible que hoy no pueda acudir allí, pues «está pachucha»), deposita unos claveles frescos. Cerca, la familia de Catalina Serra coloca margaritas, claveles y ramas de mata donde reposan sus padres, a los que honra también en sus respectivas onomásticas.