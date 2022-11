Los API sitúan entre el 5% y el 10% el incremento del precio del alquiler de la vivienda en Ibiza

El coste del alquiler de la vivienda en Ibiza sigue su tendencia al alza, con una subida este año de entre el 5% y el 10%, según la estimación del delegado en la isla de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Jeffrey Fernández. El diario El País publicó el domingo que, según los datos de la consultora urbaData Analytics (uDA), el precio del alquiler en el municipio de Ibiza no sólo es el más caro de España entre las ciudades de más de 50.000 habitantes, sino que también es el que más ha aumentado en los tres primeros trimestres del año, casi un 30%, en comparación con el mismo período del año anterior.

Fernández ve factible que la capital de Ibiza se sitúe a la cabeza de España y sea la ciudad de más de 50.000 habitantes con un precio de arrendamiento más elevado, pero no que haya experimentado en nueve meses un incremento del 30%. «En dos o tres años podría ser, pero no en nueve meses. No me cuadra con los precios en los que nos movemos nosotros. Un alquiler de 1.200 euros, este año puede haber subido a 1.300 euros», indica el representante de los API en la isla. «No se alquilaría [con una subida del 30%] y menos en Ibiza ciudad. Si fuera en zonas privilegiadas como Talamanca o Can Pep Simó... Ni lo veo. Ni hemos percibido tal subida», añade.

Fernández cree que el estudio de urbaData Analytics se hace a partir de los datos que figuran en los portales inmobiliarios de Ibiza en los primeros nueve meses del año y que incluyen la temporada, ya sin la pandemia, lo que provoca que aparezcan unos precios muy elevados y que normalmente luego se negocian y se van bajando. «Los datos de los portales inmobiliarios son falsos. Como los anuncios son gratuitos, la gente pone precios muy por encima del que se paga, con lo que, en una cadena, se va hinchando el mercado y, luego, parece que es real», indica Fernández, que agrega que si los anunciantes tuvieran que pagar, «los precios publicados [en las webs de las inmobiliarias] no serían tan altos, sino más reales».

El informe publicado por El País señala que el precio del alquiler en Ibiza sube a 22 euros por metro cuadrado (1.760 euros al mes por una vivienda de 80 metros cuadrados). Por detrás, se sitúan Barcelona (1.440 euros por un piso de las mismas características), Madrid (1.280 euros) y San Sebastián (1.200 euros).

El delegado de los API sostiene que hay «muchas causas» que explican la tendencia al alza del coste del alquiler en Ibiza, pese a que ya se encuentra desde hace años en un nivel inasumible. «La oferta del alquiler turístico ilegal no es la causa, sino una de ellas», indica, para apuntar acto seguido:. «No hay suelo suficiente y tampoco se pone un límite a la llegada de personas a la isla. Si se construye más, llegará más gente, se llenará igual y se mantendrá el mismo problema pero con más gente viviendo en la isla y, en vez de cuatro carriles en la carretera de Sant Antoni necesitaríamos ocho, y cuatro en las vías de Santa Eulària y Sant Josep», pone como ejemplo.

Tope al precio por ley

Fernández considera que poner un límite al precio del alquiler, tal como se prevé en la nueva ley estatal de vivienda, «no servirá para nada» y fomentará que «se retiren más viviendas del mercado» y haya «más alquileres ilegales». «Donde se ha intentado limitar el precio máximo ha fracasado». Dicho esto, el representante de los API apunta que, ante la actual «situación de emergencia», una posible solución podría ser «la expropiación del uso de la vivienda de forma temporal hasta que se solucione el problema». En este sentido, Fernández, que reconoce que esta medida «choca con la propiedad privada», sostiene que «no puede ser» que en la isla falten médicos , personal de los juzgados y policías, entre otros, por el problema de la vivienda.

Por su parte, el concejal de Vivienda de Vila, Aitor Morrás, de Unidas Podemos, insiste en «la necesidad» de que de «una vez por todas se regule la limitación del precio del alquiler» y, por ello, pide al PSOE que saque adelante ya la nueva ley de vivienda. También reclama que el Consell actúe contra la oferta de pisos ilegales en verano.

El Consell pide el cierre de los pisos turísticos ilegales

El vicepresidente primero del Consell de Eivissa, Mariano Juan, sostiene que «no es una sorpresa» que el precio del alquiler de la vivienda en Ibiza sea el más alto de España. Insiste en que «el principal problema» y, a su vez, «el más ignorado», es la falta de suelo para construir viviendas de protección oficial (VPO) por la existencia de planeamientos urbanísticos que están «desfasados» y que la normativa actual dificulta sobremanera su renovación. «Y por ello, para construir 500 VPO en Ibiza [en Ca n’Escandell], el Parlament tiene que aprobar un decreto. Las VPO, sean públicas o privadas, se construyen en solares. No digo que se tenga que ampliar el suelo urbano, pero sí aprovechar el existente», afirma.

Mariano Juan también destaca que mientras no se incluya en la ley el cierre de los pisos turísticos, como se hace en Cataluña, seguirá existiendo la oferta ilegal.

Por último, el vicepresidente defiende que para evitar la existencia de viviendas vacías, la Administración debe dar incentivos a los propietarios, como un seguro que garantice el cobro del alquiler o la reparación de posibles desperfectos. «Se debe aprobar una legislación que dé seguridad a los propietarios, hay que entender por qué no los sacan al mercado, en vez de decir que son malas personas y que hay que obligarles a hacerlo», resalta.