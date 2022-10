Senegal, 1984

u Cada vez que escucho lo que dicen nuestros políticos en público se me caen los palos del sombrajo. Y no sólo me pasa con los más cercanos, sino también con los jerifaltes del país. Esta misma semana he visto con estupor cómo el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, que aspira a presidir el Gobierno de España, afirmaba que Orwell escribió su obra más conocida en 1984, confundiendo el titular (que hacía referencia en aquel momento a un futuro lejano, ya que se publicó después de la Segunda Guerra Mundial) con la fecha de su creación. Luego, que si los jóvenes son unos ceporros. Y poco después, en su viaje oficial a África, acompañado de un nutrido séquito de bien pagados asesores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresa públicamente y en presencia de un estupefacto presidente de Kenia, su satisfacción por estar en Senegal, y por los intereses que unen a España con Senegal y dale con Senegal, hasta que el presidente keniano le saca de su error. Un espanto. He pensado en ello después de oír las primeras críticas a la elección de Rafa Triguero como alcaldable del PP de Vila, que son prácticamente calcadas a las que recibió otro Rafa, Ruiz, del PSOE, al anunciar su candidatura, sobre todo porque ambos provienen del ámbito deportivo. Seguramente la clase política deja mucho que desear, pero no más que la sociedad de la que salen. Ellos somos nosotros. Un minuto de silencio por la incultura general.