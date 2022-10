La línia d’autobús L14 (Eivissa > Platja d'en Bossa) no oferirà les parades H. Algarb i H. Garbi, en sentit Platja d'en Bossa, per les obres que executa l’Ajuntament de Sant Josep a la zona.

A més, el Consell Insular d'Eivissa recorda que els treballs de Red Eléctrica as Puig d'en Valls han obligat a modificar els itineraris de les línies d'autobús 12A i 12B. A pesar d'aquestes obres, la línia d'autobús 12A Eivissa > Puig d'en Valls > Jesús> Eivissa continuarà connectant es Puig d'en Valls amb Jesús, però deixarà de fer tres parades després des Camí Vell. No es faran: Ciutat Jardí, Can Cisterna i Mobles La Fàbrica.

Quant a la línia 12B Eivissa > Jesús > Puig d'en Valls > Eivissa, a causa dels treballs d'Interconnexió elèctrica entre Eivissa i Formentera, l'autobús no podrà realitzar el recorregut entre Jesús i es Puig d'en Valls. Per tant, queden inhabilitades provisionalment totes les parades dse Puig d'en Valls. A més, des de l'última parada de Jesús l'autobús haurà de circular per l'autovia en direcció a l'Hospital Can Misses.

Per una altra banda, el Departament de Transports informa que el servei d’autobús d’Eivissa ha començat aquesta setmana la temporada d’hivern amb més horaris i freqüències de les línies L15, L19 i L41. A més, el servei de transport públic del Consell Insular d’Eivissa també reforçarà les línies L2, L26, L38, L42 i L50 i ha ampliat el termini de duració de la L6 fins al 31 d’octubre.