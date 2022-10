Un restaurante italiano ubicado en la carretera de Sant Antoni ha perdido a una clienta por un comentario racista. Gracias a plataformas como Tripadvisor, cada vez es más fácil conocer la opinión de clientas como esta que, muy lejos de no volver a un local por su comida, lo hará por no estar en sintonía con sus principios.

Esta clienta cuenta su mala experiencia en este establecimiento, que se encuentra muy cerca de Sant Rafel. Indica que, al sentarse y colocarse el bolso encima de sus piernas, la camarera se acercó a ella y le dijo: "Ahora te traigo a un negro para que te aguante el bolso, uno de verdad”. La clienta asegura que se quedó completamente bloqueada por el comentario de la camarera, que al momento le llevó una estatua de un hombre negro para que colgara el bolso. "Lógicamente le dije que no y colgué el bolso en la silla", comenta en la plataforma. "¿Le diríais lo mismo a una persona negra que fuera a vuestro restaurante? Qué triste", pregunta la mujer al restaurante a través de la web.

"No podemos recomendárselo a nadie"

Esta no es la única crítica negativa que tiene el establecimiento. Varios clientes recalcan que es "demasiado caro para la comida que ofrecen". "Precios desorbitados para comida normal. No volveremos. Sales de allí con sensación de que te han engañado y robado. No podemos recomendárselo a nadie", indica otro cliente. "No merece la pena perder el tiempo en este local con toda la maravillosa oferta gastronómica que ofrece Ibiza", destaca otro cliente.