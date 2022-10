Triguero optará la alcaldía de la ciudad de Ibiza por el PP y el conseller Vicent Roig a la de Sant Josep

Rafa Triguero encabezará la candidatura del PP en el Ayuntamiento de Ibiza. Triguero, que lleva siete años sin ocupar cargos públicos, regresa a la primera línea de la política para tratar de arrebatar la alcaldía al socialista Rafa Ruiz, que, el próximo mes de mayo, intentará mantener la vara de mando en lo que sería su tercer mandato consecutivo.

Tal como ha adelantado Radio Ibiza, la junta local del PP de Ibiza aprobó anoche que Triguero encabece la lista popular en Eivissa. La propuesta se debe elevar a la junta insular y, por último, a la regional para que lo ratifiquen.

Triguero fue concejal en Vila en el mandato 2007-2011cuando el grupo del PP, entonces en la oposición, lo dirigía Virtudes Marí. Posteriormente, el expresidente del Consell Vicent Serra lo designó conseller executiu de Deportes y Juventud, cargo que ocupó entre 2011 y 2015. Después se retiró de la primera línea de la política, aunque ha seguido «colaborando» con el partido, como él mismo explica. «Cuando se me ha requerido siempre he estado ahí», explica Triguero, que ahora es vocal de la ejecutiva del PP de Vila.

También indica que se ha dado «un cúmulo de circunstancias» para que finalmente haya sido el elegido para optar a la alcaldía. «Siempre he estado en el partido y poco a poco me fui implicando, salió la propuesta, empecé a darle vueltas, la gente me animaba y al final, con el respaldo que he recibido de la junta, he tenido que decir que sí», explica Triguero.

La decisión no ha sido fácil, se ha dado un cúmulo de circunstancias" Rafa Triguero - Próximo candidato del PP a la alcaldía de Vila

A pesar de que la decisión de optar a la alcaldía de su municipio «no ha sido fácil», Triguero destaca por encima de todo no sólo «el respaldo del partido», sino también de «la gente de la calle». «El feedback que me llega es bueno», agrega.

Ningún candidato del PP repite desde 1999

Hay que tener en cuenta que desde 1999, cuando el PSOE arrebató la alcaldía al PP, los populares no han repetido un cabeza de cartel. Entonces, la candidatura socialista de Xico Tarrés se impuso a la del exalcalde Enrique Fajarnés, que ya no optó más. En 2003, tomó el relevo Joan Marí Tur, Botja, que también perdió con Tarrés. Luego le siguieron Virtudes Marí (2007-11), Marienna Sánchez Jáuregui (2011-2015), que logró contra pronóstico que el PP recuperara la alcaldía al derrotar a la socialista Lurdes Costa; Virginia Marí (2015-19), que perdió con Rafa Ruiz, y el actual presidente insular del PP y senador autonómico, José Vicente Marí Bosó, que tampoco pudo con Ruiz.

Ahora, Triguero cree que ha llegado el momento de que el gobierno de la capital de la isla vuelva a manos del PP. «Hay que jugar el partido, pero hay opciones porque hace falta el cambio. Hay una solución y una alternativa al actual gobierno de la izquierda y la figura que representa este cambio es el PP», destaca Triguero.

Candidatura de Vicent Roig en Sant Josep

El PP ya tiene perfilados todos los cabeza de lista municipales. La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, optarán a la reelección tras haber estado sólo cuatro años al frente de sus respectivos ayuntamientos. En Sant Josep, el conseller insular de Presidencia y Gestión Ambiental, Vicent Roig, que ha estado también como concejal en este mandato, será el cabeza de cartel de la candidatura municipal del PP. En este caso, la junta local aún no ha hecho la propuesta formal, según explica su presidente, Javier Marí, aunque Vicent Roig ya ha manifestado su «intención» de asumir este reto. Incluso ya se ha hecho una reunión con «muchos afiliados» para tratar esta cuestión, y hay «muchas expectativas» en torno a él. «Hay que respetar los tiempos», agrega Marí, en referencia a que otras personas son «libres», pese a que no se prevé, para presentarse también. «En principio, se ha hecho público que Vicent Roig se ha postulado para ser candidato, pero deberá ser el comité electoral, que ya está seleccionado, el que haga la propuesta. Hay mucha ilusión en la junta, por todo lo que nos está llegando, en torno a Vicent. Hay buenas expectativas», insiste.

'Carraca' deja Sant Joan

Por su parte, el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, Carraca, ya ha comunicado internamente que no va a optar a la reelección tras 24 años ininterrumpidos como primer edil de su municipio, con la intención de ir en las listas al Parlament balear. En principio, se prevé que el concejal y director insular de Bienestar Social, Santi Marí, tome el relevo, aunque esta opción ha provocado un descontento en la zona de Sant Miquel hasta el punto que algunos antiguos dirigentes del partido se han sumado a la formación del nuevo partido Sa Veu des Poble.

En cuanto al Consell de Ibiza, el actual presidente, Vicent Marí, encabezará de nuevo la candidatura del PP. Enfrente, estará el actual conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, Agustinet, que será el cabeza de cartel socialista.