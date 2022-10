El PP de Ibiza quita hierro a la división de Sant Joan: «Seguiremos siendo el partido principal»

El presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, trata de quitar hierro, de puertas para afuera, a la aparición en el escenario político de un nuevo partido político, Sa Veu des Poble, montado por un grupo de afines descontentos con el PP de Sant Joan y con excargos políticos de peso en este partido, como el que fue teniente de alcalde durante 12 años Juan Escandell, Barda. También está el que fue concejal del PP durante ocho años Antonio Rogel. «Cada uno puede tener las ideas que quiera, pero lo que es evidente es que el PP es el partido principal de Sant Joan y lo continuará siendo a partir de mayo [tras las próximas elecciones municipales]. Sucede a menudo que haya gente que haga sus planes y quiera montar un partido. Algunos montan un partido distinto cada vez que hay elecciones. No digo que sea anecdótico porque hay que respetar a todo el mundo», apunta Marí Bosó, en referencia, aunque sin nombrarlo, al secretario general de la nueva formación, el exsocialista José Luis Rodríguez, que tras su paso por el PSOE concurrió en 2015 a las elecciones con la coalición Mas Ibiza-Corsarios Democráticos. Pero hay una diferencia importante: Sa Veu des Poble se ha montado para pescar en el caladero de votos del PP.

«No digo que no me preocupe. Lo que es evidente es que el PP es el partido mayoritario en Sant Joan, y este tipo de partidos suelen salir, y responden a otras cosas. Nosotros vamos a responder al interés de la mayoría de Sant Joan», puntualiza el máximo responsable del PP de Ibiza. ¿A qué responde pues Sa Veu des Poble para el PP? «No lo sé. Cada uno se enfada, no lo sé... No sé muy bien a qué responde porque tampoco supieron explicarlo muy bien ayer [por el sábado, en la presentación del partido] cuando se les preguntó por ello», responde Marí Bosó.

Reuniones previas con el PP

El presidente insular del PP admite que su partido ha mantenido reuniones con representantes de Sa Veu des Poble durante «las semanas y días previos» a la presentación de su propuesta política alternativa al PP. «Ellos no salen directamente a manifestar que están enfadados, cuando lo han hecho… Supongo que la gente del PP ha intentado hablar con ellos para ver los motivos por los cuales están enfadados. No tiene más historia», indica Marí Bosó, que de todos modos, afirma que desconoce el resultado de estos contactos y las causas del descontento. «No me consta, yo no he hablado con nadie. Solo sé lo de ayer [el sábado], que tampoco supieron explicar exactamente por qué están enfadados», reitera.

Marí Bosó afirma que no sabe si el PP expulsará a 'Barda' por apoyar al nuevo partido y pedir un cambio político

En concreto, el secretario general de Sa Veu des Poble se refirió a «la parálisis» del Ayuntamiento de Sant Joan, que, en este mandato, sólo tiene el dinero en el banco y ha ejecutado «cero inversiones», además de la necesidad de «abrir la ventana para que salga un poco el olor a rancio y entre aire fresco» tras 24 años de gobierno ininterrumpido de PP bajo la alcaldía de Antoni Marí, Carraca.

Además, según ha podido saber este diario, el malestar del PP de Sant Miquel, o parte de éste, radica en la sucesión de Antoni Marí, que ya ha anunciado a los suyos que no seguirá con la idea de ir en las listas al Parlament balear. No agrada que la alternativa sea el actual director insular de Bienestar Social y concejal, Santi Marí.

Marí Bosó rehúsa responder a cuestiones sobre el relevo político de Marí. «No voy a entrar en esto. El partido ha de tomar decisiones sobre las candidaturas», se limita a decir. También destaca que antes de Antoni Marí, el PP de Sant Joan «también tenía sus historias y había distintas facciones». «Marí ha logrado que el partido esté muy consolidado, que sea hegemónico, y que satisfaga los intereses de los ciudadanos ampliamente».

División del PP hace 10 años

Sin embargo, la división actual tiene sus raíces en la crisis insular del PP que se produjo con la disputa por el poder entre Vicent Serra y José Sala hace ahora una década. Entonces, la mayoría del PP de Sant Joan con Antoni Marí al frente se posicionó del lado de Serra, aunque algunas personas, entre ellas Juan Escandell, se desmarcaron y apoyaron públicamente a Sala. Ahí empezó el distanciamiento. Tampoco hay que obviar que hace 10 años, cuando el ahora primer teniente de alcalde, Andreu Roig, fue elegido presidente de la junta local popular, éste recibió un castigo con 24 papeletas nulas (el 17,6% del total) para evidenciar su enfado. Las papeletas se depositaron en la urna con el nombre de Roig partidas por la mitad.

Desde entonces, han sobrevenido otras cuestiones, sobre todo la sucesión del alcalde, pero el distanciamiento de algunos tuvo su origen en ese enfrentamiento cuando Antoni Marí estaba al frente del Ayuntamiento y tenía el control del aparato local del partido.

Por otra parte, Marí Bosó también rehúsa concretar si el partido expulsará a Escandell tras manifestar su apoyo a Sa Veu des Poble y defender el cambio político en Sant Joan y «otros sitios», a pesar de que aún es militante del PP. «Ya veremos. No tenemos elementos de juicio, como si él se quiere o no dar de baja. No es lo importante», afirma. Al ser preguntado sobre si la participación en el acto del sábado es incompatible con el carné del PP, Marí Bosó responde: «No entraré en esto. Por hacerse una foto... no sé si irá en la lista electoral. No lo sé».