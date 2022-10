Cerca de ochenta personas se dieron cita hoy en los jardines de Diario de Ibiza para participar en Discovering Yoga, un evento que dio comienzo a las nueve de la mañana y en el que los asistentes pudieron descubrir y practicar disciplinas como el Acroyoga, Vinyasa Yoga o el Boxing yoga.

David Moreno, responsable de Pure Ibiza Radio, puso la música a la jornada dedicada a fomentar esta práctica, además de la meditación, el bienestar y la alimentación consciente. Los organizadores de Discovering Yoga son Diario de Ibiza, Pure Ibiza Radio y White Yoga, con el patrocinio de Six Senses Ibiza y la colaboración de Amnesia, Cova Santa, The Longevity Suite, L’Achimista Ibiza y About Stories.